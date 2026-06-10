Nebezpečnejší ako tigre: V najväčších mangrovových porastoch sveta vyčínajú piráti

Tí, ktorým skrížili cestu, sa ich bojí ešte viac ako tigrov. Reč je o zločineckých bandách, ktoré vyčíňajú na juhu Bangladéša v lesoch Sundarbans, kde sú najväčšie mangrovové porasty na svete. A práve tie sa stali pôsobiskom novodobých pirátov, ktorí vydierajú všetkých, ktorí sa tam odvážia – a ich činy im často prechádzajú úplne beztrestne, napísala agentúra AFP.
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