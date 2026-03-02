Turisti v Dubaji: Sedeli sme na terase, preletel dron a ozvala sa explózia

Sedeli na terase a zrazu okolo hotela preletel dron a ozvala sa hlasná explózia, ktorá zapálila požiar, a prepukla panika. V telefonickom rozhovore s ČTK to opísal český manželský pár John a Lenka Winklerovci, ktorí trávia dovolenku v Dubaji a sú ubytovaní v jednom z hotelov, ktorý bol zasiahnutý pri sobotných iránskych odvetných úderoch po tom, čo Izrael a USA v sobotu ráno začali útok na islamskú republiku. Manželia incident popísali ako desivý, zároveň však chválili hotelový personál za to, že pomohol zachovať pokoj. Varovanie pred ďalšími útokmi im chodí automaticky na mobil.
