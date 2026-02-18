Chcete letieť prvou triedou lacnejšie? Letuška prezradila triky, ako to dosiahnuť

Aj vy pri lete lietadlom len smutne pozeráte do prvej triedy a túžite po tom, ako by ste raz mohli vyskúšať tento komfort? Váš sen nemusí byť až tak nedosiahnuteľný. Existuje niekoľko trikov, vďaka ktorým sa môžete posadiť na lepšie sedadlo za rovnakú sumu ako v economy triede alebo len za mierne príplatky. Ako na to?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
MIMORIADNE Slovensko vyhlásilo stav ropnej núdze! Musíme siahnuť na rezervy, vláda už podniká kroky
Nečakané slová Druckera pred zápasom s Nemcami: Namiesto vyučovania radšej HOKEJ! Odkaz učiteľom aj žiakov