Úžasný objav vedcov: Ľudia používali otrávené šípy už pred 60-tisíc rokmi

Ľudia na juhu Afriky používali už pred 60.000 rokmi otrávené šípy. Dokázali to švédski vedci na základe nálezu takýchto zbraní na území dnešnej Juhoafrickej republiky. O najstaršom náleze svojho druhu informovali v článku, ktorý zverejnil odborný časopis ScienceAdvances.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
AKTUÁLNE Slovenskú političku Šubovú odviezla polícia v priamom prenose! Zásah kukláčov a domová prehliadka
Jadrová vojna je bližšie, ako kedykoľvek predtým! Náš sused vydal MANUÁL, na čo sa majú ľudia pripraviť
Príšerná smrť: Otužilec sa potopil pod zamrznutý ľad a už sa nevynoril! Mŕtve telo vytiahli potápači