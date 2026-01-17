Komičke stratila úsmev: Bojuje s veľkými bolesťami! Cez sviatky ju brala 3-krát sanitka

Obľúbená slovenská komička a influencerka Lýdia Lukačiková alias Lyggo si tohtoročné Vianoce vôbec neužila. Skolili ju zdravotné problémy, ktoré, bohužiaľ, stále pretrvávajú.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ficova cesta za Trumpom a OSTRÍ politológovia: Voliči koalície BIZNISU s USA určite tlieskať nebudú!
Kremeľ je v PANIKE: Čečenský vodca Kadyrov je na tom zdravotne zle a syn mal nehodu a je vo VÁŽNOM stave!
Neukojený Babišov SYN a hlučný motor: Nebezpečné KÚSKY s miliónovým autom, toto skutočne schvaľuje premiér?