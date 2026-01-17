PIKANTNÉ ODHALENIE na Beauty Balle: Smutná nevesta Vágnerová všetkým ukazovala BRADAVKY!

BRATISLAVA - Bratislavský hrad sa v piatok večer premenil na miesto, kde móda dostala úplne iný rozmer. Konal sa totiž druhý ročník exkluzívneho Beauty Ballu prominentnej lekárky Aleny Pallovej. Ten si nenechala ujsť ani Miss Slovensko 2007 Veronika Vágnerová (39). No a v spoločnosti prekvapila mimoriadne odvážnou róbou. Vyzerala ako smutná nevesta a všetkým ukazovala bradavky!
Hviezdy na Beauty Ball sa už schádzajú: Extravagantná Sklenaříková... aha, s kým prišla Belohorcová
Témou večera bola Metamorfóza. Tá však nehovorila o dramatickej zmene imidžu, ale o premene, ktorá začína vo vnútri a oblečenie ju len zvýrazní. Základom bolo, aby sa človek cítil dobre a krásny outfit bol už iba čerešničkou na torte. O tie sa postaralo 20 top dizajnérov, ktorí hosťom ušili modely na mieru.
https://www.topky.sk/clx/100313/9300011/BEAUTY-BALL--Sklenarikova-s-novym-partnerom--ladova-kralovna-Pistejova--Belohorcova-ako-Pamela--URL-POUZIVAT-IBA-PRE-NAHLAD-NEAKTIVNEHO-CLANKU
Čo svojou róbou chcela povedať Miss Slovensko 2007 Veronika Vágnerová nie je známe, no rozhodne patrila k najvýrazneším osobnostiam večera. Do spoločnosti totiž dorazila v skutočne temnej róbe. Od hlavy po päty zahalená v čiernom, "smutný" efekt umocňoval čierny závoj, v ktorom pôsobila ako trúchliaca nevesta.
No hoci modelka veľa kože neukázala, predsa len išlo o poriadne rafinované šaty. Stačilo sa totiž len trochu zahľadieť pod závoja okrem krásnej tváričky, si mnohí mohli všimnúť aj presvitajúce bradavky. Vrchný diel róby bol totiž vyrobený z priesvitnej látky, a tak sa o efekt zahalenia staral len spomínaný závoj. Ani tomu sa to však vždy na 100% nepodarilo. Veď pozrite sami!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%