MIMORIADNY ONLINE Energetická katastrofa pokračuje: Rusko ohrozuje ukrajinské jadrové elektrárne

KYJEV - Ukrajina kvôli ruským útokom už nemá ani jednu plne funkčnú elektráreň. Oznámil to dnes ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhal, uviedla spravodajská televízia ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podľa portálu denníka Ukraina pravda vyhlásil, že Ukrajina nedokáže pokryť viac ako tretinu energetických potrieb. Krajina chce pre energetickú krízu dovážať viac elektriny, pre napätú situáciu pripravuje online rokovania so spojencami z takzvanej kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, známej tiež ako ramsteinská skupina. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
17:48 Rusko sa snaží odpojiť ukrajinské jadrové elektrárne, tvrdí HUR, čím riskuje možné roztavenie siete. Odpojenie ukrajinských jadrových elektrární by pri teplotách pod bodom mrazu úplne prerušilo dodávky elektriny a vykurovania.
16:20 Rusko zvažuje útoky na rozvodne v ukrajinských jadrových elektrárňach, aby prinútilo Kyjev prijať podmienky kapitulácie. Uviedla to agentúra GUR.
14:30 Primátor Kyjeva Vitalij Kličko v sobotu uviedol, že po niekoľkých dňoch výpadkov sa v ukrajinskom hlavnom meste postupne obnovujú dodávky tepla. Informuje o tom agentúra DPA.
11:49 Ukrajinskí vyjednávači pricestovali do Spojených štátov, kde sa stretnú s vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, aby rokovali o mierovej dohode, uviedol v sobotu jeden z členov delegácie. Informuje o tom správa agentúry AFP.
11:38 Z poznatkov ukrajinskej tajnej služby vyplýva, že Rusko pripravuje novú vlnu „masívnych útokov“ na Ukrajinu, uviedol v piatok tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom správa agentúry DPA.
11:16 Zahraničné veľvyslanectvá so sídlom v Kyjeve tvrdia, že neevakuujú zamestnancov napriek zhoršujúcim sa výpadkom prúdu, poškodeniu energetickej infraštruktúry a predpovediam extrémneho chladu, uvádzajú odpovede, ktoré získal denník Kyiv Independent.
07:44 USA zvažujú vytvorenie „Rady mieru“ pre Ukrajinu podľa vzoru plánu pre Gazu, informuje Financial Times.
07:42 Poľsko obvinilo štyroch Ukrajincov a jedného Rusa z údajného sabotážneho plánu podporovaného Ruskom.
06:27 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v piatok uviedla, že sprostredkovala dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou o obmedzenom prímerí v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES), aby sa mohli začať opravy jej zostávajúceho núdzového elektrického vedenia. Informuje o tom agentúra Reuters.
06:23 „Naše spravodajské služby hlásia, že Rusko sa pripravuje na nové masívne útoky. S partnermi hovoríme otvorene – o protivzdušných raketách aj o systémoch, ktoré naliehavo potrebujeme. Dodávky sú nedostatočné. Snažíme sa ich urýchliť a je kľúčové, aby nás naši partneri vypočuli,“ napísal na sieť X ukrajinský prezident Zelenskyj.
06:10 "Štátne podniky, zvlášť železnice a Naftohaz, musia nevyhnutne zabezpečiť, aby počas vykurovacej sezóny 2025 až 2026 bolo obstarané dostatočné množstvo elektriny, ktorá je potrebná na pokrytie najmenej 50 percent celkovej spotreby," povedal Šmyhal. Šmyhal nezverejnil žiadne informácie o tom, koľko elektriny v súčasnosti Ukrajina vyrába a dováža. Stanica ntv poznamenala, že tieto údaje Kyjev kvôli vojne tají.
Ukrajinská pravda napísala, že premiérka Julija Svyrydenková poverila ministra zahraničia Andrija Sybihu, aby v spolupráci s ministerstvom energetiky pripravili schôdzku kontaktnej skupiny, ktorá by sa zložitej energetickej situácii krajiny venovala. Termín rokovania zatiaľ Kyjev neoznámil. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko dnes oznámil, že kvôli ruským úderom na energetický sektor je v metropole mimoriadne zložitá situácia, takže je nevyhnutné uzavrieť školy. "Počnúc 19. januárom zostanú školy v hlavnom meste zatvorené do 1. februára," napísal Kličko na telegrame. Správa metropoly tiež uviedla, že v záujme energetických úspor zníži intenzitu mestského osvetlenia na zhruba jednu pätinu.
Energetická situácia zostáva napätá
Podľa večerného oznámenia Klička je teraz v hlavnom meste 67 viacposchodových obytných budov, ktoré sú bez tepla. Popoludní Kličko hovoril ešte o zhruba stovke domov. Po rozsiahlom ruskom útoku z 9. januára ich bez dodávok tepla bolo 6000. "Mesto robí všetko, aby sa nevyhnutné služby obyvateľom obnovili," uviedol primátor. Poznamenal, že situácia je zložitá. "Mrazy nekončia. A nepriateľ bude naďalej snažiť útočiť na naše mestá a infraštruktúru, aby Ukrajincov zlomil," varoval Kličko.
Ukrajinský červený kríž naďalej v Kyjeve prevádzkuje veľkokapacitné vyhrievané stany, kde sa ľudia môžu zohriať, získať teplé nápoje a dobiť mobilné telefóny. Tieto strediská sú novo dostupné aj v čase policajného zákazu vychádzania, ktorý úrady kvôli zložitej energetickej situácii zmiernili. Problémy s energiou má nielen Kyjev, ale aj Kyjevská, Dnepropetrovská, Odeská či Charkovská oblasť. Energetická núdza vyvoláva otázky, či úrady zachovajú možnosť prevádzkovať elektrické vykurovania. Šmyhal však ubezpečil, že v dohľadnej dobe sa nepočíta s odpojením obytných budov, ktoré na elektrické kúrenie spoliehajú. Vláda navyše zvažuje vyhlásiť elektrické vykurovanie bytových domov za kritickú infraštruktúru, napísala Ukrajinska pravda.
Deti čelia riziku podchladenia
Detský fond OSN (UNICEF) dnes podľa Reuters uviedol, že preteká s časom, aby pomohol obnoviť dodávky vody a tepla. "Deti a rodiny žijú v neustálom režime prežitia," uviedol fond. Uviedol, že deťom po celej Ukrajine hrozí kvôli ruským úderom na energetickú infraštruktúru a s tým súvisiaceho nedostatku generátorov podchladenie a že niektoré rodiny utesňujú okná plyšovými hračkami.
Zelenskyj v stredu uviedol, že mohol vyhlásiť stav núdze v energetickom sektore. Šmyhal dnes povedal, že aj napriek ruským útokom sa Ukrajine darí držať dostatočné rezervy palív a udržiavať funkčné dovozné trasy. "Od začiatku roka sa doviezlo vyše 200-tisíc ton palív. Každý deň dovážame tisíce ton benzínu a dieselu," povedal minister energetiky. Poznamenal, že Ukrajina má teraz v palivách rezervy na viac ako 20 dní. Ukrajinské čerpacie stanice teraz hlásia značný dopyt po palive, čo súvisí s veľkými ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru a pokračujúcimi výpadkami elektriny. Rusko počas svojej takmer štyri roky trvajúcej invázie na Ukrajinu opakovane ničí energetické objekty v susednej krajine, čo niekedy vedie k tomu, že milióny Ukrajincov musia v zime prežívať bez dodávok elektrického prúdu, vody i tepla