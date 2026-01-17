Horskí záchranári v Kremnických vrchoch pomáhali deväťročnej bežkárke

KREMNICA - V Kremnických vrchoch horskí záchranári v sobotu pomáhali deväťročnému dievčaťu na bežkách. Na Skalke museli zasahovať aj pri úraze, ktorý si na bežeckom štadióne spôsobila 34-ročná žena. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala Horská záchranná služba (HZS).
Žiadosť o pomoc pre deväťročné dievča na južnom bežkárskom okruhu v Kremnických vrchoch prijala HZS v popoludňajších hodinách. „Po niekoľkokilometrovom športovom výkone dievča pociťovalo vyčerpanie a bolesť v krížovej oblasti,“ priblížili horskí záchranári. Rodina na príchod horskej služby počkala v chate Hostinec, záchranári dievča po ošetrení transportovali na Skalku.
Horskí záchranári na Skalke zasahovali aj dopoludnia, a to na bežeckom štadióne, kde si 34-ročná žena spôsobila úraz ruky. „Pacientku po príchode vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a zranenú končatinu jej zafixovali. Následne bola odovzdaná do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocničného zariadenia,“ uviedla HZS.