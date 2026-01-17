Aha, ako vyzerala pred 2 rokmi! Sestra známeho moderátora schudla 57 kíl: Takto to dokázala

VEĽKÁ BRITÁNIA - Ruth Corden, sestra obľúbeného moderátora Jamesa Cordena sa dala na neľahkú cestu šialeného chudnutia pred dvoma rokmi. Na svojom Instagrame konečne priznala, že vo februári 2024 sa "nafúkla" na veľkosť 28, čo je u nás číslo 56 - 58. Začala s prísnou kontrolou jedla s krátkym 10-minútovým cvičením.
Po dvoch rokoch odriekania sa Ruth pochválila na svojom Instagrame tým, že dnes je už inou ženou. Zdôverila sa, že najťažšie bolo priznať si, že sama nad sebou stratila kontrolu. Nevie úplne presne, kedy nastal ten "zlom", ale pred dvoma rokmi sa rozhodla zaradiť spiatočku, zobrať svoje zdravie do vlastných rúk a konečne schudnúť.
Podvedomým impulzom mohli byť aj problémy s vysokým tlakom. Po čase, keď sa snažila schudnúť sama, vyhľadala lekársku pomoc. Doktorka Sophie Khalique z Londýna jej po rozsiahlych rozhovoroch a testoch odporučila Semaglutid, liek podobný Ozempicu.
Keď konečne uverejnila svoju premenu, napísala: „Dievča na ľavej strane sa naučilo vstupovať do každej miestnosti tak, akoby muselo byť oslňujúce, hlučné, magické, nezabudnuteľné, pretože byť tučná ju naučilo, že ak nekontroluje priestor, priestor prevezme kontrolu nad ňou. Verila, že ak všetky oči budú sústredené na ňu z dôvodu niečoho iného než jej tela, súd nebude tak tvrdý. Verila, že byť väčšia než život môže utíšiť hlasy v jej hlave.“ napísala s dodatkom, že sa usmievala, zabávala a trvala na tom, že je "v poriadku." Priznala však aj to, že bola vyčerpaná z toho, že musela stále predstierať, aby sa cítila bezpečne.
„Dievča napravo vstupuje také, aké je, jemnejšie, tichšie, viac sebou samou. A tento druh pravdy je najodvážnejšia vec, akú som kedy nosila, desivá vo svojej odhaliteľnosti, oslobodzujúca vo svojej ľahkosti.“