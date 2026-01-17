MIMORIADNE Trump napĺňa svoje hrozby: Šokujúce clo pre krajiny, ktoré sa postavia za Grónsko!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. februára zavedie kvôli Grónsku desaťpercentné clo na tovar z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a z Fínska. Clo bude podľa neho v platnosti, kým sa Spojeným štátom nepodarí uzavrieť dohodu o kúpe tohto arktického ostrova.
Ak dohoda "o úplnom a totálnom odkúpení Grónska" nebude hotová do 1. júna, zvýši sa clo od tohto dátumu na 25 percent. Trump to uviedol na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Tieto krajiny sa spojili na podporu Dánska, ktoré dáva najavo, že poloautonómny ostrov nie je na predaj. Tiež demokraticky zvolení predstavitelia samotných Gróňanov opakovane uvádzajú, že nemajú záujem o to, aby sa stali súčasťou Spojených štátov. Trumpova hrozba mieri tiež na kľúčových európskych spojencov USA a vytvorí ďalší tlak na Severoatlantickú alianciu, píše agentúra Bloomberg.
Podľa agentúry nie je jasné, akú právomoc by Trump použil a ako by sa snažil uplatniť jednotlivé nové clá na členské štáty Európskej únie. V minulosti sa v prípade podobných hrozieb spoliehal na zákon o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act).
Stretnutie vo Washingtone
Trumpovo oznámenie prišlo po tom, ako sa tento týždeň vo Washingtone stretol dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen s najvyššími predstaviteľmi Trumpovej administratívy a so členmi Kongresu. Stretnutia sa zúčastnila aj grónska ministerka zahraničia Vivian Motzfeldtová. Rasmussen po stretnutí novinárom povedal, že ohľadom Grónska "zásadná nezhoda" pretrváva.