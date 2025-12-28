Nedeľa28. december 2025, meniny má Ivana, Ivona, zajtra Milada, Nátan

Neuveríte, čo robí už o 7 ráno! Čerstvá mamička Ráchel si vie čas ukradnúť aj pre seba

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Ráchel Karnižová sa teší z bábätka, pri ktorom si môže dovoliť užívať si chvíle pohody. A keď sa k tomu pridá ešte aj starostlivý partner, známa mamička si vie odbehnúť od povinností okolo Ariho a venovať sa výlučne sebe.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovan podľahol Handlovej, tréner Aramis Naglič: Robili sme hlúpe chyby
Slovan podľahol Handlovej, tréner Aramis Naglič: Robili sme hlúpe chyby
Basketbal
Tréner MBK Handlová Nenad Miloševič: Gratulujem chlapcom, je to ich víťazstvo
Tréner MBK Handlová Nenad Miloševič: Gratulujem chlapcom, je to ich víťazstvo
Basketbal
Patrioti Levice zdolali v šlágri prvého s druhým Nitru Blue Wings
Patrioti Levice zdolali v šlágri prvého s druhým Nitru Blue Wings
Basketbal

Domáce správy

Horská služba neodporúča pohyb
Horská služba neodporúča pohyb na horách: Platí výstraha tretieho stupňa
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Silný vietor paralyzoval Tatry:
Silný vietor paralyzoval Tatry: Z dôvodu nepriaznivých podmienok sú zavreté lanovky aj lyžiarske strediská
Domáce
FOTO Máte nadpriemernú či luxusnú
Máte nadpriemernú či luxusnú mzdu? Od nového roka si držte klobúky, expert na dane varuje už teraz!
Domáce
Kino Mladosť vo Vranove nad Topľou prešlo veľkou modernizáciou: Nový projektor, 3D aj kinokaviareň
Kino Mladosť vo Vranove nad Topľou prešlo veľkou modernizáciou: Nový projektor, 3D aj kinokaviareň
Humenné

Zahraničné

Richard Grenell zavítal v
Zrušený koncert má dohru: Riaditeľ Kennedyho centra žiada od hudobníka miliónové odškodné
Zahraničné
undefined
Počasie vyčíňa aj v severských krajinách: Švédsko hlási najmenej 3 obete
Zahraničné
FOTO Strážnici neverili vlastným očiam:
Strážnici neverili vlastným očiam: Obrovský RISK! Žena sa s kočiarikom korčuľovala po zamrznutej priehrade
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko nepoľavilo
MIMORIADNY ONLINE Rusko nepoľavilo ani počas sviatkov: Ukrajina hlási nočné dronové útoky
Zahraničné

Prominenti

Expresný ROZCHOD: Nedávno zverejňovali
Expresný ROZCHOD: Nedávno zverejňovali zamilované FOTKY a dnes... Pár z Markízy oznámil KONIEC!
Domáci prominenti
Krst knihy Jozefa Banáša
Banáš prezradil pravdu o Adele po KONCI v Markíze: To by ona nepriznala!
Domáci prominenti
Obrovský SMÚTOK: Zomrela legendárna
Obrovský SMÚTOK: Zomrela legendárna herečka Brigitte Bardot (†91)!
Zahraniční prominenti
Dáda prvé Vianoce bez
Dáda prvé Vianoce bez Aničky nezvládla: Kolaps, nemocnica a... Slová Felixa!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému
Neuveriteľné ODHALENIE! Koniec otravnému PÍSKANIU v ušiach? Prelomová terapia vedcov mení všetko
Zaujímavosti
Kráľ si vybral milenku
Kráľ si vybral milenku podľa necudného obrazu: Šokujúci príbeh francúzskeho rokoka
dromedar.sk
FOTO Bratia si urobili chodník
DESAŤROČIA kráčali po histórii! Bratia si urobili chodník z 190 miliónov rokov starých dinosaurích stôp!
Zaujímavosti
Záhada vyriešená: Ako tento
Záhada vyriešená: Ako tento malý vtáčik prežije vo vzduchu TAK DLHO? TRI lastovičky NIKDY nepristáli!
Zaujímavosti

Dobré správy

Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?

Varenie a recepty

26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Rady a tipy
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Nátierky a pomazánky

Šport

Posledné preteky v roku 2025: Online prenos z 1. kola slalomu žien v Semmeringu
Posledné preteky v roku 2025: Online prenos z 1. kola slalomu žien v Semmeringu
Lyžovanie
Škandál na MS do 20 rokov: Fakt či hlúpa výhovorka? Kanada sa verejne ospravedlnila Česku
Škandál na MS do 20 rokov: Fakt či hlúpa výhovorka? Kanada sa verejne ospravedlnila Česku
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
Viac ako tri mesiace nevidel výplatu, obrátil sa na FIFA: Ortieľ českého futbalistu je spečatený
Viac ako tri mesiace nevidel výplatu, obrátil sa na FIFA: Ortieľ českého futbalistu je spečatený
Bundesliga
VIDEO Obrovská senzácia na MS: Outsider v závere šokoval Kanadu a obral favorita o istotu postupu
VIDEO Obrovská senzácia na MS: Outsider v závere šokoval Kanadu a obral favorita o istotu postupu
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky

Kariéra a motivácia

„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
„Rodinná atmosféra“ v práci? Môže byť väčšou hrozbou, než si myslíte
Vzťahy na pracovisku
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Tieto otázky na pohovore by vás mali okamžite znepokojovať a my odhaľujeme, ktoré sú nevhodné
Pracovný pohovor
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Vzťahy na pracovisku
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Trendy na trhu práce

Technológie

Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Veda a výskum
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Armádne technológie
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
Veda a výskum
Myslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznú
Myslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznú
Bezpečnosť

Bývanie

Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?

Pre kutilov

Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Novoročné predsavzatia, ktoré by si kráľovské ženy NEMALI dávať: Odborníci vysvetľujú prečo
Zahraničné celebrity
Novoročné predsavzatia, ktoré by si kráľovské ženy NEMALI dávať: Odborníci vysvetľujú prečo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Strážnici neverili vlastným očiam:
Zahraničné
Strážnici neverili vlastným očiam: Obrovský RISK! Žena sa s kočiarikom korčuľovala po zamrznutej priehrade
Silný vietor paralyzoval Tatry:
Domáce
Silný vietor paralyzoval Tatry: Z dôvodu nepriaznivých podmienok sú zavreté lanovky aj lyžiarske strediská
Máte nadpriemernú či luxusnú
Domáce
Máte nadpriemernú či luxusnú mzdu? Od nového roka si držte klobúky, expert na dane varuje už teraz!
Týchto aplikácií sa okamžite
Domáce
Týchto aplikácií sa okamžite zbavte! Môžete prísť o tisíce eur zo svojho bankového účtu

Ďalšie zo Zoznamu