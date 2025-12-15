Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku

undefined
Tradičný slovenský dezert, ktorý nesmie chýbať na žiadnom štedrovečernom stole - žĺtkové rezy sú orechová sviatočná klasika ako od babičky. Ak milujete orechové koláče, pri žĺtkových rezoch si prídete na svoje. Tento pomerne jednoduchý recept na chutný sviatočný koláč by ste si určite mali uložiť. Žĺtkové rezy sa skvelo hodia ako sladká bodka za štedrovečernou večerou alebo ako koláč k nedeľnej káve či pohostenie pre návštevu pri akejkoľvek slávnostnej príležitosti. Krémový orechový koláč a pevná žĺtková poleva spolu chuťovo vytvárajú príjemnú a nostalgickú kombináciu chutí.