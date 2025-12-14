Sanel rozplakal internet: Jasmína ukázala moment, ktorý dojal fanúšikov!

Jasmína zverejnila krátke rodinné video, ktoré v priebehu pár hodín zaplavili emotívne reakcie. Jej malý syn Sanel totiž urobil niečo, čo mnohí označili za výnimočné – pokľakol pred betlehemom a v tichosti sa naň díval. Fanúšikovia hovoria o dojímavom, až vzácnom momente, aký podľa nich v dnešnej dobe nevidno často.
