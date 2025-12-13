Bude ROZVOD? Po dohadoch o kríze Lela Vémola prekvapila najnovším príspevkom!

Influencerka Lela Vémola má za sebou náročné mesiace. Dôvodom je predovšetkým jej najmladší syn Arnie, s ktorým musela byť neraz v nemocnici kvôli zdravotným problémom s obličkami. Okrem toho sa musela venovať aj synovi Rockymu a dcérke Lili. Nečudo, že času na seba a na jej manžela Karlosa jej zostalo pomenej.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Za každé zlyhanie budem postupovať tvrdo, varuje Fico: Má minister vnútra jeho dôveru? TOTO chystajú v roku 2026
Blahoželám spravodlivosti, odkázal Fico po verdikte súdu v prípade Kováčika: Mali sme vo všetkom pravdu, tvrdí!
Ročná diaľničná za polovičnú cenu? Nemysliteľné sa stalo skutočnosťou: Predával ju známy reťazec, TOTO je dôvod