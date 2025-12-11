ŠOKUJÚCI koniec manželstva obľúbeného moderátora: Trpké slová jeho ex! Spomína neveru a nezáujem o dcéru!

5-ročné manželstvo známeho slovenského moderátora je v úplných troskách. Dušan Berky alias Šorty je už dokonca niekoľko dní rozvedený a zdá sa, že za koncom vzťahu s mamičkou jeho dcéry stojí iná žena.
