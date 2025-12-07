Nedeľa7. december 2025, meniny má Ambróz, zajtra Marína

Všetko bolo inak: Najslávnejšieho sériového vraha Jacka Rozparovača stvoril bulvár

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Viasat World)
© Zoznam/ © Zoznam/
Londýn konca 19. storočia nebol iba mestom elegancie a noblesy, ale aj temných uličiek, kde sa miešal pach dymu, chudoby a strachu. Vo štvrti Whitechapel sa písal jeden z najdesivejších príbehov dejín – príbeh Jacka Rozparovača. Ulice, ktorými dnes prechádzajú zvedaví turisti, boli kedysi dejiskom brutálnych vrážd, senzáciechtivej tlače a chaosu, ktorý otriasol celým impériom. Práve tu sa zrodil mýtus, ktorý už viac ako sto rokov fascinuje historikov, detektívov aj cestovateľov hľadajúcich temné príbehy miest.

Zoznam TV

Engler opisuje modulárske stretnutie železničných modelárov
Správy
Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič hodnotí zápas s CBK Košice
Zoznam TV
Tréner CBK Košice Ján Krajňák hodnotí zápas s Piešťanskými Čajkami
Zoznam TV

Domáce správy

Podľa Žigu by sa
Podľa Žigu by sa koalícia mohla na novom šéfovi eurovýboru dohodnúť už budúci týždeň: Rokovania stále prebiehajú
Domáce
Ilustračné foto
Samoobslužné pokladne VYTOČILI zákazníka: Odmietam robiť pokladníka zadarmo! REAKCIA obchodu
Domáce
Ľudovít Ódor
Ódor reaguje na útoky vlády za verejné financie, cíti sa ako KÚZELNÍK: Za pol roka som vraj položil štát!
Domáce
Výstava Vianoce našimi rukami v Žiline: Originálne vianočné výrobky klientov ZSS na predaj aj tento rok
Regióny

Zahraničné

Prezident Mali Assimi Goïta
Brutalita v Mali naberá na vážnosti: Africký zbor obviňujú z násilností! Prstom sa ukazuje na Rusko
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Mierová dohoda
MIMORIADNY ONLINE Mierová dohoda o Ukrajine je vraj na posledných metroch! ROZHODNÚ dva sporné body
Zahraničné
Ilustračné foto
V nemeckom byte našli mŕtvu ženu s bábätkom! Z dvojnásobnej VRAŽDY obvinili Slováka, má ísť o úspešného vedca
Zahraničné
CHAOS v krajine: Skupina
CHAOS v krajine: Skupina vojakov hlásila zvrhnutie prezidenta! Armáda však pokus O PUČ rázne zmarila
Zahraničné

Prominenti

Nechutné vtípky českého moderátora
Nechutné vtípky českého moderátora Karla Šípa: Výsmech z obetí znásilnenia!
Domáci prominenti
Princ Harry.
Meghan sa strachuje o otca a Harry? Verejne ŽARTUJE: Opäť si rýpol do kráľovskej rodiny!
Zahraniční prominenti
Ľubomír Feldek sa so
Ľubomír Feldek sa so SMRŤOU manželky nevie zmieriť: Boli spolu 63 rokov... FOTO zo svadby!
Domáci prominenti
Al Pacino
Na ruke legendárneho Al Pacina (85) sa objavil záhadný prsteň: Tajná svadba?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Odborníčka na upratovanie varuje:
Odborníčka na upratovanie varuje: TOTO už nikdy nekupujte! Dôvod vás prekvapí
Zaujímavosti
Všetko bolo inak: Najslávnejšieho
dromedar.sk
Záhadné modré mäso!
Neónovo modré vnútornosti?! Lovci ostali v šoku, čo našli vo vnútri divých ošípaných: Odborníci bijú na poplach
Zaujímavosti
Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test
Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test sveta: Spočítal baktérie v PRDNUTÍ! Výsledok vás zloží
Zaujímavosti

Dobré správy

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!

Varenie a recepty

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Kedy obaľovať vanilkové rožky v cukre? Trafte ten správny moment
Rady a tipy
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov

Šport

Fínsko – Slovensko: Online prenos z MS vo florbale žien
Florbal
Rozhodujúca bitka o titul majstra sveta: Online prenos z Veľkej ceny Abú Dhabí 2025
Formula 1
Bátovská Fialková a Kuzminová v akcii: Online prenos zo stíhacích pretekov v Östersunde
Biatlon
Mohamed Salah po ďalšom trápení na lavičke Liverpoolu: Ako keby ma klub hodil pod autobus
Premier League

Auto-moto

Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky

Kariéra a motivácia

Neuveríte, čo dnes chceme viac než vyšší plat. Oddych sa stal novou menou úspechu
Motivácia a produktivita
Dávate si popri kariére aj nepracovné ciele? 6 dôvodov, prečo by ste s tým mali začať!
Motivácia a inšpirácia
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Pracovné prostredie
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce

Technológie

Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Veda a výskum
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Veda a výskum
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Veda a výskum
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Správy

Bývanie

3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Pre kutilov

Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy

Stream naživo

Jessica Biel ukázala tréning rúk a chrbta, ktorý chcel vidieť celý internet: Jednoduchý a extrémne účinný
Zahraničné celebrity
Ilustračné foto
Domáce
Samoobslužné pokladne VYTOČILI zákazníka: Odmietam robiť pokladníka zadarmo! REAKCIA obchodu
Ľudovít Ódor
Domáce
Ódor reaguje na útoky vlády za verejné financie, cíti sa ako KÚZELNÍK: Za pol roka som vraj položil štát!
Skrytá HROZBA v obľúbenej
Domáce
Skrytá HROZBA v obľúbenej slovenskej priehrade: Vo vode odhalili nebezpečné PARAZITY
MIMORIADNY ONLINE Mierová dohoda
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Mierová dohoda o Ukrajine je vraj na posledných metroch! ROZHODNÚ dva sporné body

