Všetko bolo inak: Najslávnejšieho sériového vraha Jacka Rozparovača stvoril bulvár

Londýn konca 19. storočia nebol iba mestom elegancie a noblesy, ale aj temných uličiek, kde sa miešal pach dymu, chudoby a strachu. Vo štvrti Whitechapel sa písal jeden z najdesivejších príbehov dejín – príbeh Jacka Rozparovača. Ulice, ktorými dnes prechádzajú zvedaví turisti, boli kedysi dejiskom brutálnych vrážd, senzáciechtivej tlače a chaosu, ktorý otriasol celým impériom. Práve tu sa zrodil mýtus, ktorý už viac ako sto rokov fascinuje historikov, detektívov aj cestovateľov hľadajúcich temné príbehy miest.