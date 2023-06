Ružu pre nevestu vyhrala Petrana: Porazená Mirka ŠOKOVALA divákov... TOTO čo je za reakciu?!

BRATISLAVA - Diváci televízie Markíza sa včera večer konečne dozvedeli, ktorá dáma sa stala víťazkou šou Ruža pre nevestu a podarilo sa jej získať srdce Tomáša Tarra. Do finále sa dostali dve ženy, ktoré boli posledné týždne najväčšími favoritkami - youtuberka Petrana Galatea a veterinárka Mirka Hriňáková. A televízny ženích sa vo finále napokon rozhodol pre prvú menovanú - Petranu.

Už dlhší čas bolo zrejmé, že medzi Petranou a Tomášom to poriadne iskrí, hoci sympatie prechovával aj k jej súperke. Na vzťah to však nestačilo. S Petranou si večer pred finále užili aj poriadne horúce rande vo wellnesse, kde padlo niekoľko francúzskych bozkov a dvojica sa od seba nedokázala odtrhnúť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV Markíza

Len málokoho preto prekvapilo, že Tomáš si napokon vybral ju a Mirka sa musela so snom o rozprávkovom živote s televíznym ženíchom rozlúčiť. Lenže zdá sa, že to, že si ju nevybral, ju v závere až tak nemrzelo. Za všetko svedčí jej reakcia po tom, čo ju Tomáš odprevadil do auta.

Viac sa dočítate v článku TU, kde si môžete pozrieť aj video, ako Tomáš Mirke oznámil, že si ju nevyberá... No a aj jej naozaj zvláštnu reakciu!