Tehotná žena kritizuje nemocničné raňajky: Po 14 hodinách bez jedla dostala len tvrdú žemľu a kivi

LONDÝN – Budúca mamička, ktorá v nemeckej nemocnici očakáva narodenie dvojičiek, vyvolala na internete rozsiahlu diskusiu po tom, čo zverejnila fotografiu svojich raňajok. Tvrdí, že po viac ako 14 hodinách bez jedla dostala porciu, ktorú považovala za nedostatočnú. Jej príspevok vyvolal stovky reakcií.
Strava podávaná v nemocniciach býva častým predmetom kritiky, no tentoraz vzbudila pozornosť fotografia z prenatálneho oddelenia v Nemecku. Tehotná žena, ktorá čaká dvojičky, zverejnila na sociálnej sieti Reddit záber svojich raňajok a tvrdí, že ich dostala po viac ako 14 hodinách od posledného jedla.
Ako informoval britský denník Mirror, žena opísala obsah podnosu ako „tvrdú studenú žemľu, tvrdé kivi, margarín bez soli, džem a smotanový syr“. K fotografii doplnila, že večeru dostala približne 14 a pol hodiny pred podaním raňajok a dodala, že je rada, že jej manžel neskôr prinesie jedlo zvonku.
Príspevok vyvolal na internete množstvo reakcií. Mnohí diskutujúci upozorňovali, že žena v pokročilom štádiu tehotenstva, navyše čakajúca dvojičky, by mala mať zabezpečenú výživnejšiu stravu.
„Je mi ľúto, že vás poriadne nekŕmia. A ešte viac mi je ľúto pacientov, ktorí nemajú nikoho, kto by im mohol priniesť jedlo zvonku,“ napísala jedna z používateliek, ktorá sa podľa vlastných slov nedávno liečila v nemeckej nemocnici.
Ďalší komentujúci označili porciu za neprimeranú zdravotnému stavu pacientky. Niektoré ženy zároveň zdieľali vlastné skúsenosti s nedostatočnou stravou počas hospitalizácie po pôrode alebo počas tehotenstva.
Na otázku, ako napokon situáciu vyriešila, žena odpovedala, že jej manžel priniesol grilované turecké jedlo s mäsom a zeleninou, z ktorého jej zostalo aj na nasledujúce ráno.
Prípad opäť otvoril diskusiu o kvalite nemocničnej stravy. Hoci viacerí diskutujúci pripomenuli, že jedlo v nemocnici nemusí byť gurmánskym zážitkom, zhodli sa, že pacienti – najmä tehotné ženy – by mali dostávať plnohodnotnú a nutrične vyváženú stravu zodpovedajúcu ich zdravotnému stavu.