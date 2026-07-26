Psí tréner varuje pred častou chybou na prechádzkach: Robí ju takmer každý majiteľ a problém len zhoršuje

LONDÝN – Ťahanie na vôdzke patrí medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa majitelia psov stretávajú. Mnohí však pri snahe psa zastaviť robia chybu, ktorá má presne opačný efekt. Profesionálny tréner vysvetlil, prečo by ste nikdy nemali silno ťahať vôdzku dozadu a čo funguje oveľa lepšie.
Pokojná prechádzka sa môže rýchlo zmeniť na boj, ak pes neustále ťahá na vôdzke. Mnohí majitelia reagujú inštinktívne – potiahnu psa späť. Podľa odborníkov je to však jedna z najväčších chýb, akú môžete urobiť.
Ako informoval britský denník Mirror, profesionálny tréner psov upozorňuje, že silné ťahanie vôdzky smerom dozadu môže u psa vyvolať prirodzený reflex, kvôli ktorému začne tlačiť dopredu ešte viac. Namiesto toho, aby sa upokojil, často začne ťahať ešte intenzívnejšie.
Odborník vysvetľuje, že ide o takzvaný opozičný reflex. Keď pes cíti tlak zozadu, jeho prirodzenou reakciou je zatlačiť opačným smerom, aby si udržal stabilitu. Rovnaký princíp funguje aj u mnohých iných zvierat.
„Ak na psa neustále pôsobíte silou smerom dozadu, môžete ho nevedomky naučiť, aby ťahal ešte viac,“ upozorňuje tréner.
Namiesto prudkého trhnutia odporúča jemne nadvihnúť vôdzku smerom nahor. Takýto pohyb psa prirodzene spomalí a zároveň ho nevyprovokuje k ešte väčšiemu odporu. Dôležité je, aby bol pohyb krátky a nasledovalo okamžité uvoľnenie napätia.
Podľa odborníka zohráva veľkú úlohu aj správanie majiteľa ešte pred samotnou prechádzkou. Ak je pes príliš rozrušený už pri dverách, je vhodné počkať, kým sa upokojí. Až potom by sa malo vyraziť von.
Rovnako dôležitá je dôslednosť. Ak pes zistí, že sa mu občas oplatí ťahať, pretože sa aj tak dostane tam, kam chce, bude v tomto správaní pokračovať.
„Voľná vôdzka znamená pohyb dopredu. Napnutá vôdzka znamená zastavenie. Pravidlá musia byť rovnaké pri každej prechádzke,“ radia tréneri.
Odborníci zároveň odporúčajú odmeňovať psa vždy, keď ide pokojne pri majiteľovi. Pozitívne posilňovanie podľa nich prináša lepšie a dlhodobejšie výsledky než tresty alebo prudké trhanie vôdzkou.
Ak sa však k ťahaniu pridáva agresívne správanie, hlasné štekanie alebo výpady po ľuďoch či iných psoch, je vhodné obrátiť sa na skúseného trénera. V takých prípadoch totiž nejde len o problém s chôdzou na vôdzke, ale o správanie, ktoré si vyžaduje individuálny prístup.