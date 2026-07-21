Zamestnanci Supernova Group rozhodli: Finančnú podporu získa Liga za duševné zdravie

Supernova Group, vlastník nákupných centier OC MAX v Trnave, Trenčíne, Poprade, Žiline, Dunajskej strede a Nitre, pokračuje v aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V rámci svojej firemnej stratégie sa zameriava na podporu organizácií, ktorých činnosť má pozitívny dosah na spoločnosť a komunity v regiónoch, kde pôsobí. Spoločnosť sa rozhodla aj tento rok venovať finančný dar vo výške 4287,54 eura občianskemu združeniu Liga za duševné zdravie.
Supernova Group dlhodobo podporuje verejnoprospešné projekty zamerané najmä na deti, mládež, vzdelávanie, ekológiu či šport. Do výberu organizácie, ktorá príspevok získa, sa zapojili aj samotní zamestnanci – najprv navrhovali vhodné organizácie a následne hlasovali o konečnom prijímateľovi podpory.
„Každoročne hľadáme spôsob, ako podporiť organizácie, ktoré prinášajú reálnu pomoc ľuďom. Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do výberu samotných zamestnancov a výsledok nás veľmi teší. Duševné zdravie je téma, o ktorej sa dnes hovorí viac než kedykoľvek predtým, a veríme, že práca Ligy za duševné zdravie má pre slovenskú spoločnosť veľký význam,“ uviedol Markus Pinggera, Managing Director spoločnosti Supernova Group.
„Veľmi si vážime, že zamestnanci spoločnosti Supernova prejavili dôveru práve Lige za duševné zdravie a rozhodli sa podporiť našu prácu. Duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia človeka a aj vďaka podobným príspevkom môžeme pokračovať v pomoci ľuďom v náročných životných situáciách, ako aj v šírení osvety po celom Slovensku,“ uviedol JUDr. Andrej Vršanský, výkonný riaditeľ Ligy za duševné zdravie.
Téma duševného zdravia v spoločnosti neustále rastie. Liga za duševné zdravie sa dlhodobo venuje odbúravaniu stigmy spojenej s duševnými ochoreniami, poskytuje podporu rodinám a pripravuje edukačné kampane pre širokú verejnosť.
Supernova Group vníma spoločenskú zodpovednosť ako prirodzenú súčasť svojho podnikania. Aj tento rok sa rozhodla využiť finančné prostriedky, ktoré by inak smerovali na koncoročné darčeky či firemné podujatia, na zmysluplnú pomoc tam, kde je potrebná. Týmto krokom spoločnosť opätovne potvrdzuje, že zodpovedný prístup k spoločnosti je pevnou súčasťou jej podnikateľskej filozofie.
- reklamná správa -