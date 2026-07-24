Požičal si 23-tisíc eur, aby bol vyšší: VIDEO Lekári mu úmyselne zlomili obe nohy, narástol o 10 centimetrov

LONDÝN – Celý život sa cítil nízky a veril, že mu výška komplikuje sebavedomie aj život. Dvadsaťosemročný Marius Gros sa preto rozhodol pre jednu z najkontroverznejších estetických operácií súčasnosti. V Turecku podstúpil zákrok, pri ktorom mu lekári zámerne zlomili stehenné kosti a postupne ich predlžovali. Dnes tvrdí, že neľutuje ani bolesť, ani pôžičku vo výške približne 23-tisíc eur.
Dvadsaťosemročný Marius Gros, Rumun žijúci v írskom Dubline, túžil byť vyšší už od detstva. So svojimi 170 centimetrami sa podľa vlastných slov cítil v Írsku nízky, keďže väčšina mužov v jeho okolí merala približne 180 až 183 centimetrov. Impulzom na radikálne rozhodnutie bolo video na sociálnej sieti TikTok, v ktorom videl človeka po operácii na predĺženie nôh.
Najprv zvažoval operáciu v Spojených štátoch, kde by stála približne 170-tisíc eur. Napokon si vybral kliniku Wanna Be Taller v tureckom Istanbule, kde zákrok vyšiel na približne 23-tisíc eur. Peniaze si požičal v banke a už o dva týždne od rozhodnutia odletel na operáciu, píše The Sun.
Počas zákroku mu chirurgovia zámerne zlomili obe stehenné kosti a upevnili na ne špeciálne kovové konštrukcie. Každý deň následne mechanizmus nastavoval štyrikrát tak,
aby sa kosti od seba vzdialili približne o jeden milimeter. Organizmus medzeru postupne vypĺňal novým kostným tkanivom, vďaka čomu sa nohy predlžovali.
„Najviac som sa bál asi hodinu pred operáciou. Vedel som, že to bude veľmi bolieť, ale veril som, že výsledok za to bude stáť,“ spomína Marius. Po prebudení z narkózy boli bolesti podľa jeho slov neznesiteľné a prvé dva týždne prakticky len ležal v posteli pod vplyvom liekov proti bolesti.
Po štyroch dňoch v nemocnici zostal ešte jedenásť dní v hoteli neďaleko kliniky. Denne cvičil s fyzioterapeutom a zdravotné sestry mu ošetrovali operačné rany. Po návrate do Írska bol približne štyri mesiace odkázaný na invalidný vozík a neskôr sa pohyboval s pomocou chodítka a barlí.
Počas rekonvalescencie prišiel o značnú časť svalovej hmoty, keďže pred operáciou pravidelne cvičil v posilňovni a venoval sa thajskému boxu. Napriek tomu tvrdí, že ho motivoval každý centimeter navyše.
„Postupne som si uvedomoval, že sa mení môj pohľad na svet. Zrazu som musel spúšťať ruku nižšie, keď som siahal na kávovar alebo mikrovlnku. Bolo zvláštne sledovať, ako rastiem,“ opisuje.
Proces predlžovania kostí sa skončil približne po štyroch mesiacoch. Marius narástol z pôvodných 170 centimetrov na približne 180 centimetrov, teda o približne 10 centimetrov. Úplné zotavenie trvalo približne rok a pol. Dnes opäť športuje a tvrdí, že jedinou pripomienkou operácie je mierne nezvyčajný pocit pri behu.
Na sociálnych sieťach čelil množstvu kritiky. Mnohí mu písali, že po takomto zákroku už nikdy nebude normálne chodiť.
„Ľudia mi tvrdili, že zostanem na vozíku. Ja som im odpovedal: Počkajte a uvidíte. Dnes chodím normálne a neľutujem jediné rozhodnutie,“ hovorí.
Operácia predĺženia končatín sa pôvodne vyvinula ako liečba ľudí s vrodenými deformáciami alebo výrazným rozdielom v dĺžke nôh. V posledných rokoch ju však čoraz častejšie podstupujú aj zdraví ľudia z estetických dôvodov. Odborníci upozorňujú, že ide o veľmi náročný zákrok s dlhým obdobím rekonvalescencie a rizikom komplikácií vrátane infekcií, poškodenia nervov či problémov s hojením kostí.