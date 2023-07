Ženy, neviete si vybrať medzi gélovými nechtami a gélovým lakom? Práve na TOTO by ste hlavne mali myslieť

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Výber služieb v tomto odvetví sa v posledných rokoch stal bohatším. Nielen salónov je viac, ale aj možností. Veľa žien presedlalo na gélové alebo akrylové nechty. Existuje asi len malé množstvo žien, ktoré stále používajú obyčajné laky na nechty. Ktoré sú lepšie a prečo by ste si ich mali vybrať?

Či si chcete vaše nechty nechať vyrovnať, spevniť alebo predĺžiť, rozhodne siahnete po gélovej pomôcke. Ak ste sa rozhodli si nechty nechať aj predĺžiť, vašou voľbou boli UV gély a klipy. Ak vám dĺžka nechtov vyhovuje, siahnete po gélovom laku, ktorý vášmu nechtu dodá ochranu a pevnosť. Ktorá možnosť je však lepšia?

Aký je rozdiel medzi gél lakom a gélovými nechtami?

Najväčší rozdiel je v aplikácií a v oblasti spevnenia, ktoré oba typy ponúkajú. Zatiaľ čo gélový lak vydrží pri normálnych podmienkach 2 až 3 týždne, gélové nechty zvyknú vydržať 4 až 5 týždňov. Ich životnosť najviac ovplyvní typ práce, ktorú vykonávate alebo hobby, ktorému sa venujete. Ak pracujete manuálne a nechty sú pri tom namáhané viac, musíte rátať, že ich životnosť bude kratšia.

(Zdroj: Getty Images)

Ak vás trápi ohrýzanie nechtov a neviete sa to odnaučiť, gélové nechty sú ideálna voľba pre vás. Sú oveľa pevnejšie ako gélový lak a tým pádom vás nebude lákať ich hrýzť. Gél lak síce poskytne viac spevnenia než obyčajný lak, ale nebude to v takom rozsahu ako gélové nechty. Čo sa týka rozdielu gél laku a obyčajného laku na prstoch na nohách, tak je to jednoznačné. Jasný víťaz je gél lak, pri ktorom vám krásna pedikúra vydrží 6 až 8 týždňov.

Aplikácia oboch typov nechtov

Proces aplikácie týchto dvoch produktov sa jasne líši. Zatiaľ čo aplikácia gélových nechtov je dlhší a intenzívnejší proces. Ak na predĺženie nechta používa vaša manikérka tipy, musí dbať na to, aby boli vhodné na nechtové lôžko. Mali by sa s ním zhodovať. Tipy sa na nechty pripevňujú pomocou lepidla a dĺžka sa upraví podľa želania. Ďalej nasleduje zbrusovanie a nanášanie gélu. Po nanesení podkladového gélu sa nanáša ten farebný, ktorý docieli požadovaný výsledok. Nakoniec sa nechty potrú vrchným gélom a sú hotové. Tento proces je dlhší ako ten, ktorý je potrebný na nanesenie gélového laku.

(Zdroj: Getty Images)

Proces nanášania gélového laku je jednoduchší a menej zdĺhavý. Môžete si ho spraviť aj u vás doma. Celý proces začína zdrsnením nechtového lôžka, aby gélový lak lepšie držal. Po samotnej príprave nechtov sa aplikuje podkladový lak. Po zatvrdnutí v UV lampe sa aplikuje farebný gél lak, ktorý je taktiež potrebné nechať v UV lampe dostatočne vytvrdnúť. Po aplikácii farebnej vrstvy sa aplikuje už iba vrchný lak a nechty sú hotové. Rozdiely v procese ste si mohli všimnúť, avšak obe možnosti sa dajú robiť doma, ale aj u odborníka.

Zvládnete odstránenie nechtov u vás doma?

V procese odstraňovania sú taktiež veľmi jasné rozdiely. Odstránenie gélového laku z prírodného nechtu zahŕňa ich namočenie do acetónu. Proces odstraňovania gélových nechtov je zložitejší a o niečo dlhší. Začína sa skrátením nechtu, pilníkovaním/zbrúsením vrchnej vrstvy a potom nasleduje odmočenie v acetóne.

(Zdroj: Getty Images)

Ktoré z nich sú lepšie?

Či už chcete začať alebo ste pravidelnou zákazníčkou nechtového salónu, vy musíte vedieť, čo vám lepšie vyhovuje. Gélové nechty sú pevnejšie, odolnejšie a vydržia dlhší čas na rukách. Gél lak na nechtoch je prirodzenejší a vaše ruky aj tak budú pôsobiť elegantne a upravene. Ak používate obyčajný lak na nechty a už po pár dňoch je zničený, určite odporúčame vyskúšať ten gélový. Neoľutujete! Dajte nám do komentárov vedieť, či ste tím gélové nechty alebo gél lak. Ktorá možnosť je podľa vás lepšia?