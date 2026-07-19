Zásah horských záchranárov: Čech sa zranil na blatistom chodníku v Malej Fatre, prišla nevoľnosť

TERCHOVÁ - Český turista si v sobotu (18. 7.) na žltom turistickom chodníku vedúcom popod Stoh v Malej Fatre pri páde na blatistom chodníku poranil hornú končatinu, následne pociťoval i celkovú nevoľnosť. Päťdesiatosemročnému mužovi pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra. Informovala o tom HZS na svojom webe.
Zranený turista ešte pred príchodom záchranárov v sprievode rodinných príslušníkov a náhodných okoloidúcich turistov po odznení nevoľnosti zostúpil do Sedla Medziholie. „Tam ho záchranári HZS vyšetrili, podali mu medikamentóznu liečbu, zranenú končatinu mu zafixovali a následne ho terénnym vozidlom HZS transportovali do Štefanovej. Odtiaľ si ho do ďalšej starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla HZS.