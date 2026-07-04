TOWERS Prime Steakhouse predstavil nové letné brunch menu: Raňajky s dôrazom na kvalitu, chuť a poctivú gastronómiu

Šéfkuchár z michelinských reštaurácii Tomáš Zapletal včera predstavil nové letné raňajkové a brunch menu počas komorného ranného stretnutia pre zástupcov médií a tvorcov obsahu. Reštaurácia, ktorá je súčasťou bratislavskej gastronomickej scény od roku 2009, zdôrazňuje svoj koncept aj v rannom a dopoludňajšom menu jedlá postavené na kvalitných surovinách, poctivej príprave a modernom rukopise kuchyne.
Nové brunch menu nadväzuje na filozofiu TOWERS Prime Steakhouse – ponúkať hosťom jedlo, ktoré je chuťovo výrazné, remeselne zvládnuté a zároveň prirodzene príjemné na každodenné vychutnanie. Namiesto komplikovaných kombinácií stavia na dobre zvolených surovinách, čerstvosti a jedlách, ktoré fungujú ako plnohodnotný gastronomický zážitok už od rána.
V ponuke sa objavujú brunch klasiky v štýle TOWERS, ako napríklad kváskový chlieb s avokádom, kozím syrom a granátovým jablkom, ktorý spája krémovosť, sviežosť a jemnú kyslosť. Výraznejšiu chuťovú líniu prináša kváskový chlieb s kačacou paštétou a pistáciami, určený pre hostí, ktorí preferujú plnšie a elegantnejšie kombinácie.
Súčasťou menu sú aj omelety z troch vajec, napríklad s kozím syrom a špenátom alebo s dusenou šunkou od kosti a olivami. Reštaurácia zároveň pracuje s obľúbenými brunch formátmi ako bagel, croissant či sendvič, no v prémiovejšom prevedení – s údeným lososom, strateným vajíčkom, dijonskou majonézou, cheddarom, rukolou či Philadelphia krémovým syrom.
Sladkú časť menu zastupuje pistáciový croissant, zdravá miska s bielym jogurtom, granolou, jahodami a vanilkovým medom či nostalgická krupičná kaša s kakaom a ovocím. Nechýbajú ani poctivé raňajkové klasiky ako ham and eggs, párky na grile alebo výdatnejšia kombinácia volského oka, slaniny, párkov, klobásy a mexických fazúľ s jalapeño papričkami.
Za novým menu stojí tím kuchyne pod vedením šéfkuchára Tomáša Zapletala, ktorý do jedál prináša dôraz na kvalitnú surovinu, čisté chute a moderný pohľad na známu raňajkovú klasiku.
„Raňajky a brunch vnímame ako prirodzené rozšírenie našej kuchyne. Chceli sme vytvoriť menu, ktoré bude príjemné, chuťovo zrozumiteľné, ale stále bude niesť rukopis TOWERS. Pre nás je dôležité, aby aj jednoduchšie jedlo malo kvalitný základ, správnu techniku a chuť, kvôli ktorej sa hosť rád vráti,“ hovorí šéfkuchár Tomáš Zapletal. TOWERS Prime Steakhouse dlhodobo stavia svoju identitu na kvalite, dôvere a konzistentnosti. Hoci je reštaurácia známa najmä steakovou kuchyňou, nové brunch menu ukazuje jej širší gastronomický záber a schopnosť preniesť dôraz na surovinu aj do ľahších denných formátov.
„TOWERS je pre mnohých hostí miestom večerí, steakov a výnimočných príležitostí. Novým brunch menu chceme ukázať, že kvalitná gastronómia môže byť aj súčasťou bežného rána alebo pracovného dopoludnia. Zároveň zostávame verní tomu, na čom stojíme od roku 2009 – poctivej kuchyni, dobrým surovinám a zážitku, ktorý má svoju hodnotu,“ dopĺňa Rastislav Antala, majiteľ TOWERS Prime Steakhouse.
Predstavenie nového menu prebehlo formou brunch stretnutia, počas ktorého mali hostia možnosť ochutnať výber z aktuálnej ponuky, spoznať atmosféru reštaurácie a stretnúť sa s tímom TOWERS Prime Steakhouse. Reakcie hostí potvrdili, že brunch menu má ambíciu osloviť nielen milovníkov klasických raňajok, ale aj hostí, ktorí hľadajú v Bratislave kvalitné miesto na pomalé ráno, pracovné stretnutie alebo víkendový brunch.
Nové letné brunch menu je súčasťou širšej sezónnej ponuky TOWERS Prime Steakhouse, ktorá počas leta zahŕňa aj tematické večery, grilovačky na terase a gastronomické eventy s dovolenkovou atmosférou.
O TOWERS Prime Steakhouse
TOWERS Prime Steakhouse je bratislavská reštaurácia pôsobiaca na trhu od roku 2009. Jej koncept je postavený na prémiovom mäse, poctivej príprave, kvalitných surovinách a stabilnom gastronomickom zážitku. Okrem steakovej kuchyne ponúka aj sezónne menu, eventy, degustácie, biznis obedy a aktuálne aj nové letné raňajkové a brunch menu.
Instagram: @towers_prime_steakhouse
Facebook: @towers_prime_steakhouse
Web: https://new.towersrestaurant.sk/
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