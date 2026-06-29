Legendárny Viky Cabadaj odhalil pikantné tajomstvo: Fíha, TOTO mu jeho mladá žabka toleruje!

PRAHA - Tak toto odhalí len málokto! Legendárny Viky Cabadaj priznal, kam vo voľnom čase občas zájde. To mu toleruje mladá žabka?!
Herec Jan Antonín Duchoslav, ktorého si diváci dodnes spájajú s postavou Vikyho Cabadaja z kultovej komédie Sněženky a machři, opäť ukázal, že sa nebojí hovoriť otvorene o svojom živote. Aj vo veku 61 rokov si užíva spoločenské podujatia, dobrú zábavu a podľa vlastných slov sa snaží naplno vychutnávať každý deň.
Duchoslav sa objavil na narodeninovej oslave kasína vo Vestci, kam prišiel v sprievode svojej o 30 rokov mladšej partnerky, speváčky Hedviky, známej pod umeleckým menom Heather. Najväčšiu pozornosť však vzbudilo jeho priznanie týkajúce sa návštev swingers klubu. K tejto téme sa dostal po tom, ako sa na sociálnych sieťach objavili fotografie s herečkou z filmov pre dospelých Melani Mendes, ktorú pozná už dlhší čas. Duchoslav vysvetlil, že za jeho návštevami nie je nič senzačné.
Podľa jeho slov ide o podnik, ktorý vlastnia jeho priatelia a s ktorého budovaním dokonca pomáhal.„Áno, chodím do jedného obľúbeného swingers klubu, ktorý patrí mojim priateľom. Pomáhal som im tam s elektroinštaláciou, keď ho stavali, a občas sa tam zastavím, dám si kávu alebo pohárik a potom idem domov,“ priznal so smiechom pre Super.cz. Svojím vyjadrením naznačil, že návštevy tohto miesta vníma skôr ako stretnutie s priateľmi než ako niečo výnimočné.
Počas rozhovoru prezradil aj to, že po operácii srdca sa cíti výrazne lepšie a snaží sa život užívať naplno. „Viete, odkedy mi operovali srdce, cítim sa skvele a rád sa zabávam,“ povedal s úsmevom a dodal, že spoločnosť priateľov a príjemná atmosféra sú preňho tým najlepším spôsobom oddychu.
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