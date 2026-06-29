Hororový prípad v dovolenkovom raji: Tínedžerku našli mŕtvu v kufri! Slová vraha pobúrili verejnosť

PATTAYA - Thajská polícia obvinila 46-ročného Austrálčana Simona Petra Carmana z brutálnej vraždy 17-ročnej Thanchanok Donhomlaoovej. Telo tínedžerky našli ukryté v kufri pri železničnej trati neďaleko letoviska Pattaya. Muž sa k usmrteniu priznal, no tvrdí, že konal v sebaobrane. Vyšetrovatelia jeho verziu udalostí spochybňujú a poukazujú na viacero okolností prípadu.
Telo tínedžerky našli ukryté v kufri
Prípad otriasol Thajskom aj zahraničím. Podľa portálu The Pattaya News zadržali 46-ročného Austrálčana Simona Petra Carmana 26. júna na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku, keď sa pokúšal nastúpiť na lietadlo smerujúce do austrálskeho Perthu.
Polícia ho obvinila z vraždy 17-ročnej Thanchanok Donhomlaoovej, ktorú rodina a priatelia poznali pod prezývkou Cake. Jej telo objavili ukryté vo veľkom kufri pri železničnej trati v oblasti Pattaye.
Vyšetrovatelia tvrdia, že krátko po smrti dievčaťa sa podozrivý pokúsil opustiť Thajsko, no z krajiny už neodletel.
Kamery zachytili ich spoločný príchod
Podľa polície sa Carman s tínedžerkou zoznámil v skorých ranných hodinách 25. júna v oblasti Beach Road v Pattayi. Bezpečnostné kamery ich následne zachytili, ako okolo 3.30 hod. ráno spoločne vošli do jeho bytu.
Ďalšie zábery už ukazujú iba Austrálčana. Z budovy odchádza sám a za sebou ťahá veľký čierny kufor.
Počas obhliadky bytu kriminalisti objavili stopy zápasu. Na tele podozrivého našli aj škrabance od nechtov, ktoré podľa neho vznikli iným spôsobom.
Tvrdí, že dievča naňho zaútočilo
Austrálčan sa k usmrteniu 17-ročného dievčaťa priznal, odmieta však, že by išlo o úmyselnú vraždu.
Vyšetrovateľom povedal, že tínedžerka od neho údajne požadovala peniaze, následne sa mu mala vyhrážať nožom a pokúsiť sa ho vydierať. Tvrdí preto, že konal v sebaobrane.
Polícia však jeho výpoveď spochybňuje. Vyšetrovateľov vedie k pochybnostiam najmä to, že telo nechal v byte takmer celý deň, neskôr ho ukryl do kufra a následne sa pokúsil odletieť z krajiny. Podľa nich takéto konanie nezodpovedá správaniu človeka, ktorý konal v nutnej obrane.
Slová adresované rodine vyvolali pobúrenie
Po zadržaní Carman nahral video, v ktorom sa obrátil na príbuzných zavraždeného dievčaťa. „Mrzí ma, čo sa stalo vašej dcére. Nebolo to pod mojou kontrolou. Viem, že ste smutní. Prosím, povedzte ostatným dievčatám, aby boli opatrné,“ uviedol.
Jeho vyjadrenie vyvolalo na sociálnych sieťach aj v thajských médiách ostrú kritiku. Mnohí ľudia ho označili za necitlivé a neúprimné, pričom najväčšie pobúrenie vyvolalo jeho tvrdenie, že tragédia bola údajne mimo jeho kontroly.
Rodina stále nedokáže uveriť tomu, čo sa stalo
Smrť 17-ročnej Thanchanokovej zasiahla jej rodinu v provincii Kalasin. Podľa príbuzných bola usilovným dievčaťom, ktoré občas pomáhalo domácnosti predajom ovocia alebo kvetinových vencov počas miestnych festivalov. Do Pattaye odišla 16. júna na výlet, ktorý jej zaplatila stará mama.
Keď sa prestala ozývať, rodina ju nahlásila ako nezvestnú. „Nikdy by nám nenapadlo, že sa stane niečo také. Keď ju našli, stále sme dúfali, že je nažive,“ povedala podľa The Pattaya News jej nevlastná matka Oradee Bussarakum.
Rodina zároveň žiada, aby súd uložil obvinenému čo najprísnejší trest. V Thajsku môže za vraždu v závislosti od okolností prípadu hroziť aj trest smrti.
Susedia ho opisujú ako uzavretého samotára
Po zadržaní sa začali objavovať aj informácie o živote podozrivého. Austrálčan žil približne osem mesiacov v kondomíniu v oblasti Jomtien pri Pattayi. Za byt platil približne 330 amerických dolárov mesačne.
Ľudia z okolia ho opisujú ako samotára, ktorý sa s nikým veľmi nestýkal. „Všetko na ňom bolo pomalé. Rozprával pomaly, chodil pomaly a zdalo sa, že aj premýšľa pomaly,“ povedal anonymný sused.
Podobne sa vyjadril aj zamestnanec neďalekého podniku. Podľa neho muž pôsobil odťažito, často bez slova sledoval svoje okolie a žil veľmi uzavretým spôsobom života.
Vyšetrovanie pokračuje
Simon Peter Carman je momentálne vo vyšetrovacej väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu. Austrálske konzulárne úrady mu poskytujú základnú pomoc, zatiaľ však nie je známe, či si zabezpečil právnika.
Thajské úrady majú na ukončenie vyšetrovania 84 dní. Až následne by sa mal prípad dostať pred súd.