Detaily svadby slávneho páru: Sú spolu krátko, ale... Už vybrali aj miesto!

LOS ANGELES - Harry Styles a Zoe Kravitz sú vraj o krok bližšie k svadbe. Podľa zákulisných informácií už hľadajú ideálne miesto na veľký deň, pričom majú aj favorita!
Harry Styles a Zoe Kravitz sa podľa zákulisných informácií pripravujú na svadbu a medzi miestami, ktoré zvažujú, vedie americké New Orleans. Práve tam totiž herečka počas tínedžerských rokov žila so svojím otcom, hudobníkom Lennym Kravitzom, zatiaľ čo detstvo prežila po boku mamy Lisy Bonet v Los Angeles. Blízki priatelia dvojice tvrdia, že New Orleans ich láka nielen rodinnými spomienkami, ale aj jedinečnou atmosférou a bohatou hudobnou tradíciou.
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Zdroj pre denník The Sun uviedol: „Harry a Zoe síce majú množstvo slávnych priateľov a žijú hollywoodskym životným štýlom, no ich svadba nebude okázalá. Sú štýlový pár a chcú niečo výnimočné. Rodinné väzby Zoe na New Orleans a bohatá hudobná história mesta z neho robia hlavného favorita. Priateľom už povedali, že zvažujú možnosti usporiadať svoj veľký deň práve tam.“
Oficiálne sa však k týmto špekuláciám zatiaľ nikto z ich tímov nevyjadril. Iba v apríli na verejnosť vyplávala informácia o tom, že sa zasnúbili. Idú na to v skutku veľmi rýchlo.