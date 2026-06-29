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Sisa Sklovská prehovorila o citlivej téme: Prečo nemám deti...a toto ma mrzí najviac

Sisa Lelkes Sklovská Zobraziť galériu (21)
Sisa Lelkes Sklovská (Zdroj: YouTube)
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BRATISLAVA - Slovenská operná diva a výrazná speváčka Sisa Sklovská otvorene prehovorila o téme, ktorá zaujíma mnohých jej fanúšikov – prečo sa jej nikdy nepodarilo stať sa mamou.

V emotívnom priznaní bez príkras vysvetlila, že za jej životným rozhodnutím stoja najmä kariéra, zodpovednosť aj realita náročného umeleckého sveta. „Ja hovorím, že mi nevyšiel krok. Tým, že som taká zodpovedná, tak som si aj uvedomovala, že sa to nedá skĺbiť,“ priznala Sklovská otvorene.

Speváčka zároveň poukázala na to, že mnohé jej kolegyne dokázali skombinovať rodinu aj náročnú opernú kariéru. Ona sama však cítila, že by to pre ňu nebolo ono. „Viem, že moje kolegyne operné speváčky majú deti aj tri a spievajú stále v SND a že to nejakým spôsobom zvládli. Ja keby som bola v opere, tak by som bola nešťastná, pretože by som tam nič iné robiť nemohla. Tam ideš z diela do diela,“ vysvetlila v podcaste Hovory s Timeou.

Zároveň dodala, že komplikácie videla aj v tom, že jej umelecká dráha ju viedla aj mimo klasickej opery: „Nechceli ma púšťať do muzikálových divadiel, lebo to sa fyzicky nedá zvládnuť, to nejde. A ja som vedela, že toto ja nedám a aby to dieťa opatroval niekto iný, to by sa mi nepáčilo. Proste to nevyšlo, no.“

V jej slovách však nebolo cítiť iba zmierenie, ale aj jemnú nostalgiu. Sklovská totiž priznala, že ju občas mrzí, že jej meno nebude mať pokračovanie v rodine. „Bolo by to pekné, kebyže mám nasledovateľa, pretože ja nemám komu odovzdať svoje meno. Meno Sklovská v podstate zanikne. Mne z rodiny žijú už len dvaja bratranci, ktorí nie sú ženatí a nemajú deti. Takže my sme traja s týmto menom,“ dodala speváčka so smútkom.

Hoci sa jej život neuberá tradičnou rodinnou cestou, Sisa Sklovská patrí aj naďalej medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény a svojou kariérou si vybudovala meno, ktoré presahuje rodinné pokračovanie.


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