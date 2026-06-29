Alagič oslavovala narodeniny: Prekvapivé slová od Rytmusovej mamy… ejha, tu sa bude plakať

BRATISLAVA - Moderátorka Jasmina Alagič oslávila svoje 37. narodeniny a na sociálnych sieťach sa objavil moment, ktorý okamžite zaujal. Tentoraz totiž nešlo len o gratulácie od partnera či priateľov, ale aj o verejný odkaz od samotnej svokry – mamy rapera Rytmusa.
Na Instagrame sa objavila spoločná fotografia, na ktorej Jasmina pózuje so svojou svokrou v srdečnom objatí. Už na prvý pohľad je zrejmé, že medzi nimi panuje veľmi blízky vzťah. Rytmusova mama k fotografii pridala aj rozsiahle osobné blahoželanie, v ktorom sa nešetrilo emóciami a adresovala Jasminy silné slová.
„Nevestička moja – si úžasná, láskavá a výnimočná žena. Od chvíle, keď si prišla do našej rodiny, priniesla si so sebou veľa radosti, pokoja a lásky. Som vďačná, že robíš môjho syna šťastným. Z celého srdca ti ďakujem aj za ten najkrajší dar – nášho vnuka. Je pre mňa obrovským šťastím a každý jeho úsmev je radosťou pre celú našu rodinu. Všetko najlepšie k narodeninám. Ľúbim ťa.“
Hoci vzťahy medzi svokrou a nevestou bývajú neraz témou rôznych sporov a najmä vtipov, v prípade Jasminy Alagič to vyzerá presne opačne. Zo slov Rytmusovej mamy je cítiť veľkú úctu, vďačnosť aj lásku a je zrejmé, že moderátorka sa v rodine svojho manžela teší výnimočnému postaveniu.
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