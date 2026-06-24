Korzika sa približuje zmene: Paríž odobril prvý krok k autonómii ostrova

PARÍŽ - Francúzske Národné zhromaždenie, dolná komora parlamentu, v utorok v prvom čítaní schválilo návrh reformy ústavy, ktorá umožní väčšiu autonómiu Korziky. Za návrh hlasovalo 271 poslancov, proti bolo 202 a 64 sa zdržalo. Informovala o tom agentúra DPA.
Kým ostrov Korzika, ktorý má v rámci Francúzska osobitný štatút územnej správnej jednotky, získa širšie právomoci, sú potrebné ďalšie kroky. Text reformy musí v rovnakom znení schváliť aj horná komora parlamentu - Senát, kde majú prevahu konzervatívci, kritizujúci rozšírenie legislatívnych právomocí korzických orgánov. Následne musia reformu ešte raz schváliť tri pätiny poslancov Národného zhromaždenia. Hlasovať o nej budú aj obyvatelia Korziky.
Vzťahy medzi Parížom a ostrovom sa už dlho považujú za napäté. Korzickí separatisti desaťročia bojovali za väčšiu nezávislosť a často sa uchyľovali k násiliu. Militantná skupina Národný front za oslobodenie Korziky (FLNC) v roku 2014 dočasne zložila zbrane a približne v rovnakom čase získali politický vplyv umiernení nacionalisti, ktorí v súčasnosti ovládajú regionálny parlament a požadujú autonómiu.
Prezident Emmanuel Macron v roku 2023 prisľúbil ostrovu s približne 350.000 obyvateľmi autonómiu v rámci Francúzska, ktoré je tradične silne centralizované. Reforma počíta s tým, že korzické orgány budú môcť prispôsobovať celoštátne zákony miestnym podmienkam a neskôr prijímať aj vlastné normy. Súčasťou zmien je aj uznanie historickej, kultúrnej a jazykovej osobitosti ostrova. Nie je však jasné, či to prinesie konkrétne výhody pre obyvateľov Korziky.