Škandály ho vyradili z hry: Justin Timberlake zúfalo bojuje o záchranu manželstva! Jessica mu dala ultimátum

LOS ANGELES - Kedysi zlatý pár Hollywoodu, dnes vzťah balansujúci na hrane. Justin Timberlake sa po sérii problémov snaží zachrániť, čo sa ešte dá. A najnovšie romantické gesto mnohí čítajú ako zúfalý pokus udržať si Jessicu Biel.
Ešte pred rokmi pôsobili ako dokonalý hollywoodsky pár. Krásni, úspešní, bohatí a bez veľkých škandálov. Lenže za zatvorenými dverami sa vzťah Justina Timberlakea a Jessicy Biel podľa amerických médií otriasal v základoch. A dnes? Spevák údajne bojuje o všetko. O rodinu, reputáciu aj vlastné manželstvo. Najnovšie sa o rozruch postaral jeho emotívny príspevok ku Dňu matiek. Timberlake verejne oslávil Jessicu Biel sériou rodinných fotografií a vyznaním, v ktorom ju označil za „srdce rodiny“ a poďakoval jej za starostlivosť o ich synov.
Justinova reputácia dostala v posledných rokoch poriadne zabrať. Najväčší otras prišiel po jeho zatknutí za jazdu pod vplyvom alkoholu v roku 2024. Hollywoodske zdroje opakovane tvrdili, že herečka už mala dosť Justinovho správania, večierkov a nekontrolovaného imidžu „večného chlapca“, ktorý sa odmieta správať ako zodpovedný otec rodiny. Objavili sa správy, že mu dala jasné ultimátum: buď začne meniť svoj životný štýl, alebo riskuje rozpad manželstva.
Fanúšikovia si dodnes pamätajú aj škandál z roku 2019, keď Timberlakea nafotili, ako sa počas nakrúcania filmu príliš zblížil s herečkou Alishou Wainwright. Držanie za ruky a intímne gestá spustili lavínu špekulácií o nevere. Timberlake sa síce verejne ospravedlnil a tvrdil, že „nič sa nestalo“, no dôvera vo vzťahu údajne utrpela obrovský zásah.
Podľa ľudí z jeho okolia sa spevák v posledných mesiacoch výrazne snaží pôsobiť ako oddaný manžel a otec. Obmedzil večierky, viac času trávi doma a údajne pracuje aj na sebe. Verejné gestá smerom k Jessice sú čoraz častejšie a fanúšikovia si všimli, že Timberlake výrazne zmenil spôsob komunikácie na sociálnych sieťach. Otázka však znie: stačí to? Hollywood už zažil množstvo podobných „polepšení“, ktoré vydržali len dovtedy, kým sa neobjavil ďalší škandál...
