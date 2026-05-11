Obrovská tragédia len pár kilometrov od slovenských hraníc: O život prišlo iba 6-ročné dieťa

ZAKOPANÉ - Obľúbené horské stredisko Zakopané, ktoré leží len pár kilometrov od slovenských hraníc, zasiahla v nedeľu večer správa o nepredstaviteľnej tragédii. Na súkromnom parkovisku v mestskej časti Cyrhla prišlo o život iba 6-ročné dieťa.
Informáciu priniesol poľský portál Onet s odvolaním sa na tamojšiu políciu. K incidentu došlo v nedeľu okolo 18.00 hodiny. Podľa doterajších zistení poľských vyšetrovateľov vykonával 53-ročný vodič na súkromnom pozemku manéver otáčania. V osudnej chvíli si zrejme nevšimol 6-ročné dieťa, ktoré sedelo na zemi priamo pred vozidlom.
Svedkovia tragédie okamžite privolali záchranné zložky a až do ich príchodu sa snažili dieťaťu poskytnúť prvú pomoc. Zdravotníci pokračovali v dlhej a intenzívnej resuscitácii priamo na mieste nehody, po ktorej bolo dieťa v kritickom stave prevezené do nemocnice v Zakopanom. Bohužiaľ, neskoro večer prišla zo zdravotníckeho zariadenia tá najsmutnejšia správa. Život 6-ročného dieťaťa sa nepodarilo zachrániť.
Na mieste nešťastia pracoval tím kriminalistov pod dohľadom prokurátora. Vyšetrovatelia zaistili stopy, vypočuli svedkov a podrobili vozidlo expertíze. Policajti zároveň potvrdili, že 53-ročný vodič bol v čase nešťastia triezvy.