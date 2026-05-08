Situácia je kritická: Letecké spoločnosti rušia tisícky letov! Cena paliva vystrelila hore

LONDÝN - Leteckú dopravu pred letnou sezónou zasiahla nová vlna problémov. Aerolinky rušia tisíce spojov, obmedzujú kapacity a nasadzujú menšie lietadlá. Dôvodom je prudké zdraženie paliva po eskalácii napätia na Blízkom východe.
Analytická spoločnosť Cirium uvádza, že len počas mája aerolinky zrušili približne 13-tisíc letov. Z rezervačných systémov zároveň v druhej polovici apríla zmizli takmer dva milióny miest pre cestujúcich.
Najväčšie problémy hlásia veľké európske letiská
Podľa stanice BBC News patria medzi najviac zasiahnuté letiská Istanbul Airport, Munich Airport či Frankfurt Airport.
Rušenie spojov sa dotklo viacerých veľkých dopravcov vrátane Lufthansy, British Airways, KLM alebo Turkish Airlines.
Niektoré spoločnosti zároveň začali na menej vyťažené trasy nasadzovať menšie lietadlá, aby znížili spotrebu paliva.
Cena paliva vystrelila nahor
Vývoj cien paliva je podľa odborníkov mimoriadne dramatický. Kým na konci februára stála tona leteckého paliva približne 831 dolárov, začiatkom apríla cena vyskočila až na 1838 dolárov.
Kľúčovým faktorom sa stalo obmedzenie dopravy v Hormuzskom prielive, cez ktorý prechádza približne pätina svetových dodávok ropy. Napätie v regióne tak okamžite zasiahlo aj globálnu leteckú dopravu.
Spoločnosť Lufthansa už oznámila, že do konca októbra zruší približne 20-tisíc letov.
Cestujúci majú byť pripravení na ďalšie rušenie
Experti upozorňujú, že problémy sa zrejme počas leta ešte neskončia. Aerolinky budú podľa nich naďalej sledovať obsadenosť liniek a podľa potreby ich spájať alebo úplne rušiť.
„Letecké spoločnosti budú vyhodnocovať slabšie vyťažené spoje a podľa potreby ich spájať alebo rušiť,“ uviedla šéfka Advantage Travel Partnership Julia Lo Bue-Said.
Napätie medzi cestujúcimi rastie už teraz. „Je pochopiteľné, že turisti pociťujú nervozitu z vlny rušenia letov pred letnou sezónou,“ povedal Rory Boland pre portál Euronews.