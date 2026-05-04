Legendárne nákupné centrum v Bratislave mení názov! Pre návštevníkov pribudnú aj novinky

BRATISLAVA - Po siedmich rokoch po zmene názvu kľúčového a známeho nákupného centra sa zdá, že sa noví majitelia vracajú k starému, overenému a pôvodnému názvu. Ide o známe stredisko, ktoré bolo po dlhé roky od začiatku milénia známe ako Polus. Tento názov sa totiž opäť vracia.
Na návrat k pôvodnému názvu nákupného centra upozornila v tlačovej správe skupina WOOD & Company.
Sedem rokov s novým názvom
Polus prešiel rebrandingom ešte v novembri 2019. Odvtedy bolo na sedem rokov známe ako nákupné centrum Vivo! Niektorí dlhoroční Bratislavčania boli aj z tejto zmeny zmätení a naďalej volali nákupné centrum jednoducho "Polus".
Vivo! teraz čaká zásadná premena. Po zmene vlastníka sa začína písať nová kapitola, ktorá však prekvapivo nadväzuje na minulosť.
Veľký návrat a nostalgické myšlienky
Centrum sa totiž po rokoch vracia k názvu, ktorý si pamätajú celé generácie – Polus. Spolu s rebrandingom prichádzajú aj veľké zmeny vrátane rekonštrukcie a nových obchodov. Za transformáciou stojí práve spomínaná skupina WOOD & Company, ktorá centrum získala a jasne definovala jeho budúcnosť. Cieľ je jednoznačný – vytvoriť praktické lokálne miesto pre každodenné nákupy a služby, ktoré bude slúžiť najmä obyvateľom okolia.
"Polus bol dlhé roky prirodzenou súčasťou života Bratislavčanov a symbolom obdobia, ktoré formovalo moderný retail na Slovensku. Aj po rokoch zmien zostal pre verejnosť Polusom, preto je návrat k tomuto názvu prirodzeným vyústením jeho príbehu. Rovnako dôležitá je však aj prebiehajúca rekonštrukcia. Naším cieľom je prinášať zákazníkom prehľadné, funkčné a príjemné prostredie, kde nájdu obchody a služby, ktoré prirodzene zapadajú do ich každodenného života," uviedla Denisa Kráľová, Centre Manager.
Polus s moderným nádychom
Za novým vizuálom stojí známy grafický dizajnér Matej Španik zo štúdia Nice Guy. Ten sa rozhodol zachovať ikonické prvky pôvodnej značky, no zároveň ich posunúť do modernej podoby.
"Rebrandovať notoricky známu značku je veľká výzva, no pri návrate značky POLUS bolo pre nás najdôležitejšie citlivo nadviazať na jej silný odkaz. Zachovali sme preto ikonické prvky, ako modrú farbu a oblúk z pôvodnej identity, a doplnili ich o modernejší vizuálny jazyk, ktorý značku prirodzene posúva do súčasnosti," hovorí Matej Španik.
"Investujeme do projektov, ktorým veríme a kde vidíme reálny potenciál dlhodobého rastu. Polus je presne takým príkladom. Má silnú lokalitu, prirodzenú spádovú oblasť a jasnú rolu v každodennom živote ľudí. Transformácia, ktorú dnes realizujeme, je postavená na tomto základe a postupne ju napĺňame konkrétnymi krokmi, od rekonštrukcie, cez rebranding až po budovanie nového tenant mixu. Našou ambíciou je vytvoriť stabilné a dlhodobo udržateľné lokálne centrum, ktoré bude prinášať hodnotu nielen návštevníkom, ale aj našim investorom," uvádza Martin Šmigura, Local Partner WOOD & Company.
Na aké nové prevádzky sa môžete tešiť?
Návrat Polusu tak nie je len nostalgickým gestom, ale súčasťou širšej stratégie. Bratislavčanov čaká modernizované centrum, ktoré sa chce opäť stať každodennou súčasťou ich života. Miestni sa môžu tešiť aj na nové prírastky v podobe prevádzok.
Zákazníci sa už teraz môžu tešiť na postupne sa rozširujúcu ponuku nových prevádzok, ktorú doplnilo napríklad fitness centrum Golem a v najbližšom období ju výrazne posilní príchod známej značky Müller so širokým sortimentom od drogérie až po biopotraviny či potreby pre domácnosť. Kľúčovou novinkou bude aj otvorenie supermarketu Kaufland, plánované na jeseň 2026, ktorý rozšíri potravinovú ponuku centra popri už existujúcom Lidli. Okrem toho má Polus v ďalších fázach rekonštrukcie predstaviť aj nové gastronomické koncepty a ďalšie obchody, ktoré budú reflektovať každodenné potreby návštevníkov.