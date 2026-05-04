Hrôza v centre mesta: Vodič vrazil autom do ľudí, hlásia dve obete

LIPSKO - V centre východonemeckého Lipska dnes popoludní vrazilo auto do skupiny ľudí, informujú tlačové agentúry a nemecké médiá. Miestna stanica MDR s odvolaním sa na políciu uviedla, že incident si vyžiadal dvoch mŕtvych a dvoch ťažko zranených. Polícia neskôr na sieti X oznámila, že vodiča zadržali. Hovorca mesta neskôr bilanciu obetí potvrdil agentúre DPA.
Polícia agentúram Reuters a DPA počet obetí neoznámila, jej hovorca predtým označil situáciu za "chaotickú" a ďalšie podrobnosti k priebehu udalosti či možnému úmyselnému útoku neuviedol.
Regionálna stanica MDR s odvolaním sa na políciu uviedla, že "auto vošlo do davu ľudí" na hlavnej pešej triede v starom meste. Podľa stanice Radio Leipzig vošiel poškodený voz SUV s osobou na kapote na pešej zóne, svedkovia na mieste hovoria aj o útoku nožom.
Incident sa stal na Grimmaische Strasse, ktorá vedie z centrálneho námestia Augustusplatz na pešiu a nákupnú zónu, v blízkosti sa nachádza tiež lipská univerzita, uviedla DPA. Mesto vyše desať rokov postupne vytláča automobily z historického centra, pripomína AFP. Nemeckom v posledných rokoch otriasla séria útokov s použitím automobilu ako zbrane.