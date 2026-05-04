Trapas v priamom prenose! Porubjaková obdarovala kolegov: Hups, Zuzka, na niekoho si zabudla

BRATISLAVA – Výlet Porubjakovej a Matyáša do Ríma nebol zbytočný! Postarali sa o prekvapenie nielen pre všetkých porotcov, ale najmä pre Durovčíka!
Zatancovali tak, ako to vie len Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec. Nielenžme sa z Ríma vrátili, ale priniesli aj nejaké darčeky. „To vyzerá výborne,“ najprv sa tešil Adam, pre ktorého však následne prišlo sklamanie. „Jáj, že pre mňa nie je darček,“ reagoval prekvapene Adam. „Nedali ste darček človeku, ktorý hovorí vaše sms-kové čísla, takže v poriadku, rozhodli ste sa…“
Kúsok necitlivosti - alebo škodoradosti - prejavila Janka Kovalčiková, ktorá po príchode do tanečnej "izby" rýchlosťou blesku zadrela: „Mám pre vás otázku, čo ste mne priniesli z Ríma? Dúfam, že to nebudú tieto plyšáky, ktoré ste si teraz pozbierali“ reagovala Janka, ktorá dostala taktiež šiltovku. Naprázdno zostal teda iba Adam. „Nehovor mu to, lebo sme si to neuvedomili…“ prosila previnilým pohľadom Zuzka.
Potom však prišlo niečo, čo vyrazilo dych Ďurovčíkovi. Okrem šiltovky totiž dostal špeciálny darček – dupačky pre jeho ešte nenarodené dieťa.
A konečné hodnotenie porotcov? Na Durovčíka nezabrali ani detské dupačky, ani výzva Matyáša priamo z Ríma: „Teraz je čas postaviť sa a dať desiatku.“ Ďurovčík vytiahol lopárik s číslom 9. To však nič nemení na veci, že Zuzana s Matyášom svojimi tancami aj tentokrát vyrážali dych a majú veľmi dobre našliapnuté na titul kráľ a kráľovná tanečného parketu.