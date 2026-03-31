Nepoučiteľná veľryba: Po úspešnej záchrane uviazla opäť! Na pomoc museli povolať plávajúci bager

LÜBECK - Vráskavec obrovský, ktorému sa po niekoľkých dňoch podarilo dostať z plytčiny na nemeckom pobreží Baltského mora, opäť uviazol - tentoraz na plytčine pri neobývanom ostrove Walfisch, oznámila v sobotu ochranárska organizácia Greenpeace.
Ako vo svojej správe pripomenula agentúra DPA, veľryba v pondelok ráno uviazla v plytkých vodách pri obci Timmendorfer Strand neďaleko mesta Lübeck. Táto udalosť vyvolala veľkú pozornosť médií. Po niekoľkých dňoch záchranných prác sa v noci na piatok veľryba napokon vyslobodila - aj vďaka kanálu vykopanému v piesku pomocou plávajúceho bagra. Ekológovia a morskí experti sa však obávali, že veľryba by mohla opäť uviaznuť. Krátko po vypustení ju totiž videli, ako sa vracia späť do plytkejšej vody.
Tieto obavy sa v sobotu naplnili: veľrybu spozorovali uviaznutú na piesočnom brehu neobývaného ostrova Walfisch v zálive pri meste Wismar, vzdialenom asi 40 kilometrov východne od Timmendorfer Strand, uviedla organizácia Greenpeace. Po prvých pozorovaniach v sobotu sa do zálivu vydalo mnoho znepokojených ľudí vrátane vedcov a aktivistov, ktorí sú pripravení pomôcť, ak by to vráskavec opäť potreboval. Okrem nich je na mori aj na súši k dispozícii i poriečna polícia z miest Wismar a Rostock, zamestnanci Nemeckého oceánografického múzea a Inštitútu pre výskum terestrických a akvatických voľne žijúcich živočíchov (ITAW).
Mohol ju zmiasť podmorský hluk
Biológovia dúfali, že sa veľryba vráti späť na západ, smerom k Severnému moru, čo by jej časom umožnilo doplávať do Atlantického oceánu. Pri jej prvom vypustení ochranárske skupiny použili člny na vytvorenie akejsi barikády, aby jej zabránili opäť vplávať do plytkej vody, a snažili sa ju naviesť ďalej do hlbších vôd Baltského mora. Veľké veľryby, ako napríklad vráskavce, nie sú pôvodom z Baltského mora, ale občas do tejto oblasti doplávajú, keď pri hľadaní potravy prenasledujú húfy rýb. Prítomnosť tejto veľryby v Baltskom mori môže podľa odborníkov súvisieť aj s podmorským hlukom, lebo ju mohol zmiasť alebo ovplyvniť iné zvuky v mori.