Taiwan zdôrazňuje: Podpora USA je kľúčová pre stabilitu a odstrašenie Číny

TCHAJ-PEJ - Taiwanský prezident Laj Čching-te v nedeľu vyhlásil, že bezpečnostná spolupráca USA s Taiwanom a predaj amerických zbraní Tchaj-peju predstavujú „kľúčové prvky“ pre regionálny mier. Informuje o tom agentúra AFP.
„Zachovanie predaja zbraní zo Spojených štátov Taiwanu a prehlbovanie americko-taiwanskej bezpečnostnej spolupráce je nie len nevyhnuté, ale aj kľúčové pre zachovanie regionálneho mieru a stability,“ uviedol prezident vo vyhlásení na sociálnej sieti Facebook.
Taiwan je vo veľkej miere závislý od bezpečnostnej podpory USA, aby tak odradil Čínu od jej plánov na násilné prevzatie kontroly nad ostrovom, píše AFP. Taiwanský líder v príspevku trval na tom, že krajina je „jadrom“ globálnych záujmov a že „mier a stabilita v Taiwanskom prielive sa nikdy neobetujú ani nevymenia“. Vyjadrenia prezidenta prišli niekoľko dní po tom, čo šéf Bieleho domu Donald Trump uviedol, že ďalší predaj zbraní Taiwanu „závisí od Číny“ a že pre USA predstavuje „veľmi dobrý vyjednávací tromf“.