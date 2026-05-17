Taiwan zdôrazňuje: Podpora USA je kľúčová pre stabilitu a odstrašenie Číny

Taiwanský prezident Laj Čching-te.
TCHAJ-PEJ - Taiwanský prezident Laj Čching-te v nedeľu vyhlásil, že bezpečnostná spolupráca USA s Taiwanom a predaj amerických zbraní Tchaj-peju predstavujú „kľúčové prvky“ pre regionálny mier. Informuje o tom agentúra AFP.

„Zachovanie predaja zbraní zo Spojených štátov Taiwanu a prehlbovanie americko-taiwanskej bezpečnostnej spolupráce je nie len nevyhnuté, ale aj kľúčové pre zachovanie regionálneho mieru a stability,“ uviedol prezident vo vyhlásení na sociálnej sieti Facebook.

Taiwan je vo veľkej miere závislý od bezpečnostnej podpory USA, aby tak odradil Čínu od jej plánov na násilné prevzatie kontroly nad ostrovom, píše AFP. Taiwanský líder v príspevku trval na tom, že krajina je „jadrom“ globálnych záujmov a že „mier a stabilita v Taiwanskom prielive sa nikdy neobetujú ani nevymenia“. Vyjadrenia prezidenta prišli niekoľko dní po tom, čo šéf Bieleho domu Donald Trump uviedol, že ďalší predaj zbraní Taiwanu „závisí od Číny“ a že pre USA predstavuje „veľmi dobrý vyjednávací tromf“.

Ďurianová prekvapila vyjadrením: Bodyguardov už nepotrebuje! Stačí jej tento mladý fešák
Prekvapivé slová Dominiky Roškovej: Svadba v nedohľadne! Dala prednosť inému mužovi
Ovčiarska nedeľa v Múzeu slovenskej dediny v Martine
Odstrašujúce zábery zo Slovenského raja: Rokliny museli uzatvoriť, turistov vyhnala voda!
PS navrhuje zmeny v parlamente: Úprava vykazovania poslancov zo sály aj prísnejšie pravidlá rokovania
Šimkovičová v Cannes: Slovensko bojuje o prestížnu filmovú cenu medzi svetovou elitou
Matovič ostro kritizuje koalíciu: Návrhy k referendu považuje za podlý pokus udržať si moc
Šialená policajná naháňačka s bizarným koncom: Opitého vodiča po osudnom náraze čakalo obrovské prekvapenie
Expert totálne zhodil Trumpa: Takú porážku USA ešte nezažili! Má na mysli vojnu s Iránom
Netanjahu uviedol, že väčšina organizátorov útokov zo 7. októbra už bola zabitá
Ďurianová prekvapila vyjadrením: Bodyguardov už nepotrebuje! Stačí jej jeden mladý fešák
Vojna pokračuje útokom na Sklenaříkovú: Drogy a pornografia! Adriana vracia úder
24 rokov od Akty X: Agentka Scullyová žiari... Pozrite, ako sa zmenila!
Prekvapivé slová Dominiky Roškovej: Svadba v nedohľadne! Dala prednosť inému mužovi
Masturbácia a muži: 5 faktov, ktoré menia pohľad na intímne zdravie
Známe letovisko má problém: VIDEO Oblasť začali okupovať TIETO krásne vtáky! Kde sa vzali?
TAKÝTO podnik ste ešte nevideli: Za pultom stoja baristi, no skutočný šéf nie je človek!
Väznica hrôzy: Old Dubbo Gaol je mementom brutality, popráv a pokusov o útek
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Škoda predstavila extrémne limitovanú Fabiu: Na Slovensko príde len päť kusov! (foto)
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)

Rakúsko – Maďarsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS V HOKEJI 2026 Slovensko oslavuje druhé víťazstvo! Po skvelom výkone držíme stopercentnú bilanciu
Dánsko – Švédsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
VIDEO Zábery len pre silné povahy: Favorit MotoGP skončil v nemocnici, víťazný Talian
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Sandra Balažíková: Rodičovstvo prináša množstvo zručností, ktoré sú v pracovnom prostredí veľmi cenné
10 000 krokov denne: Mýtus z marketingových oddelení alebo recept na zdravie?
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Ako pestovať nenáročné bylinky na balkóne
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
VIDEO: Rusi sa ukryli v zničenej budove. Ukrajinci tam namiesto vojakov poslali robota s 300 kg výbušnín, nemali šancu
Ľudský mozog sa tisíce rokov zmenšuje. Prečo potom nie sme hlúpejší než naši predkovia?
Mikroskop veľký ako pero môže zmeniť diagnostiku rakoviny. PrecisionView ukáže lekárom podozrivé tkanivo ešte pred biopsiou
Nie každý cukor sa v tele správa rovnako. Fruktóza môže podľa vedcov posielať telu signál, aby začalo ukladať tuk
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia

Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
