Nový premiér Maďarska stopol verejné vystupovanie svojich synov: Ľudí požiadal o jediné

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Péter Magyar v nedeľu uviedol, že jeho traja synovia naďalej nebudú vystupovať na verejnosti a požiadal, aby to rozhodnutie bolo rešpektované. Informuje správa servera 24.hu.
„Sú to stále deti. Sú to deti rovnako ako vaši synovia a dcéry. Už nebudú verejnými osobnosťami. Žiadam vás o rešpekt a pomoc všetkých, aby mohli mať rovnaké detstvo ako ostatní mladí Maďari,“ napísal Magyar v príspevku na sociálnej sieti Facebook, ku ktorému zdieľal aj fotografiu, na ktorej spolu so synmi pózuje na schodisku pred budovou maďarského parlamentu v Budapešti.
Magyar, ktorého maďarské Národné zhromaždenie v sobotu oficiálne zvolilo na post premiéra, zároveň zdôraznil, že bez svojich synov by nedokázal prejsť túto dva roky trvajúcu cestu. Ako dodal, aj pre jeho deti to bolo niekedy ťažké, a nebudú pre nich jednoduché ani nasledujúce roky.
Maďarský premiér má s exmanželkou Judit Vargovou, bývalou ministerkou spravodlivosti za stranu Fidesz, troch synov vo veku 17, 13 a 11 rokov. Po rozvode v roku 2023 ich majú v striedavej starostlivosti. Vo februári 2024 Péter Magyar verejne rezignoval na všetky funkcie v štátnych firmách a ostro vystúpil proti strane Fidesz a praktikám svojho predchodcu, expremiéra Viktora Orbána. Urobil tak po škandále s prezidentskou milosťou, ktorý viedol k odstúpeniu prezidentky Katalin Novákovej a jeho bývalej manželky Judit Vargovej z verejných funkcií.
