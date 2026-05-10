Finále Let´s Dance 11 je tu: Koleník odpálil dokonalé Paso doble! Porota ani nedýchala

BRATISLAVA - Veľké finále 11. série šou Let’s Dance prinesie posledné tanečné vystúpenia, emócie aj rozhodnutie o víťazovi. O titul kráľa alebo kráľovnej tanečného parketu zabojujú posledné páry, ktoré počas celej sezóny presviedčali porotu aj divákov.
Najlepší z najpeších - Zuzana Porubjaková, Ján Koleník a Kristián Baran spolu so svojimi tanečnými partnermi predvedú vo finále svoje posledné choreografie tejto série. Finálový večer prináša emotívne vystúpenia, hodnotenie poroty aj rozhodovanie divákov. O víťazovi 11. série Let’s Dance sa rozhodne už počas dnešného večera.
Úvodné číslo jedenásteho - záverečného kola patrilo profesionálnym tanečníkom pod vedením Miňa Kereša, ktorí predviedli výnimočné tanečné kreácie a pôsobivé prvky. Desiatky účinkujúcich svojimi výkonmi roztancovali celé štúdio a vytvorili veľkolepú atmosféru. Za energické vystúpenie si vyslúžili standing ovation od publika aj poroty.
Moderátori Jana Kovalčíková a Adama Bardy predstavili všetkých účastníkov jedenástej série Let’s Dance. Troch finalistov - Zuzanu Porubjakovú, Kristiána Barana a Jána Koleníka čakajú počas večera tri tance, pričom jeden z nich bude choreografia, za ktorú získali najmenej bodov. Finalisti tak dostanú príležitosť zlepšiť svoje hodnotenie od poroty.
Ako prví z finalistov sa na parkete predstavili herec Ján Koleník a Dominikou Roškovou. „Dominika mi naozaj priniesla toľko nových pohľadov,“ povedal Koleník v dokrútke pred vystúpením. „Domi, ja ti chcem poďakovať. Verím, že dnes večer to nebude náš posledný tanec,“ dodal. Dvojica predviedla paso doble, dramatický latinskoamerický tanec so španielskymi koreňmi. Po vystúpení sa Koleník prihovoril všetkým mamám pri príležitosti Dňa matiek a zároveň odkázal: „Toto paso bolo pre teba, mami.“ Porota neskrývala nadšenie a výkon dvojice ocenila veľkým potleskom. Český porotca Richard Genzer poznamenal: „Mne sa splnil sen, videl som Koleníka tancovať ako romantický báger.“ Porotkyňa Tatiana Drexler následne dodala: „Janíčko, toto bol najlepší tanec tvojho života.“ Od poroty za svoj výkon dostali 40 bodov.