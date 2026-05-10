Google chystá veľké zmeny: KONIEC obľúbenej aplikácie, ktorú používajú milióny ľudí!

BRATISLAVA - Obľúbená fitness aplikácie Google Fit končí. Spoločnosť ju nahradí novou, zmena má prebehnúť ešte tento rok.
Aplikácia na sledovanie telesnej aktivity Google Fit, ktorú používajú milióny ľudí, končí. Upozornil na to web 9to5google. O tom, že by mala aplikácia skončiť, sa hovorilo už niekoľko mesiacov. Teraz sú známe aj ďalšie kroky spoločnosti.
Firma prichádza s novou aplikáciou Google Health. Ide o prepracovanú aplikáciu spoločnosti Fitbit, ktorú Google kúpil v roku 2021. Dalo by sa teda povedať, že ide o spojenie dvoch podobných produktov do jedného, avšak s dvoma verziami – bezplatnou a platenou. Platená by mala stáť 10 dolárov mesačne.
Nová aplikácia by mala byť dostupná od 19. mája. Tým, ktorí majú nainštalovaný Fitbit, by sa mala nainštalovať automaticky. Tí, ktorí majú Google Fit, si ju budú musieť nainštalovať manuálne.
presný dátum konca starej aplikácie známy nie je. "Koncom tohto roka vyzveme používateľov Google Fit na migráciu svojich dát do aplikácie Google Health," uviedla spoločnosť.