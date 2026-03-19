Ste v norme alebo hlboko pod priemerom? TOTO je počet pohlavných stykov za rok, ktorý definuje bežný vzťah

USA - Otázka, ako často by mali partneri viesť intímny život, zaujíma mnohých ľudí bez ohľadu na typ vzťahu. Odpoveď, ktorá sa objavila na sociálnych sieťach, prekvapila tisíce používateľov a vyvolala živú diskusiu.
Každý vzťah funguje inak, no porovnávanie s ostatnými je prirodzené. Ako uvádza Unilad, viralitu na sociálnej sieti TikTok si získalo video používateľa Daniela Schaala, ktorý tvrdil, že priemerný človek má sex približne 54-krát ročne. Jeho výrok vyvolal množstvo reakcií – niektorí si z čísla robili žarty, iní priznali, že sa do tohto priemeru ani zďaleka nezmestia. Podobné zistenia priniesla aj štúdia zverejnená v roku 2017 v odbornom časopise Archives of Sexual Behavior. Podľa nej majú dospelí ľudia pohlavný styk v priemere približne raz týždenne, pričom frekvencia oproti 90. rokom mierne klesla.
Odborníci však zdôrazňujú, že dôležitejšie než konkrétne čísla je vzájomné prepojenie partnerov. Podľa klinickej psychologičky Sanam Hafeezovej zohráva intimita kľúčovú úlohu pri budovaní a udržiavaní vzťahu. Blízkosť totiž podporujú aj chemické procesy v mozgu, ktoré sa aktivujú počas intímnych chvíľ.
Ak majú partneri pocit, že ich vzťahu chýba iskra, riešením môže byť otvorená komunikácia a spoločné hľadanie spôsobov, ako tráviť viac času spolu. Pomôcť môže napríklad plánovanie spoločných chvíľ alebo úprava denného režimu tak, aby si na seba našli viac priestoru. V prípade dlhodobejších problémov odborníci odporúčajú obrátiť sa na terapeuta, ktorý pomôže odhaliť príčiny a pracovať na ich riešení. Dôležitá je aj schopnosť otvorene hovoriť o vlastných pocitoch, obavách či neistotách, ktoré môžu ovplyvňovať vzájomnú blízkosť.