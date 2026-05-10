Vodičov v Bratislave čakajú od pondelka komplikácie: Cesty v centre uzatvoria kvôli delegáciám

BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia upozorňuje vodičov, že v pondelok (11. 5.) a utorok (12. 5.) dôjde ku krátkodobým dopravným obmedzeniam premávky v centre Bratislavy z dôvodu presunu zahraničných delegácií. Informovala o tom na sociálnej sieti.
V pondelok budú dopravné obmedzenia v popoludňajších hodinách najmä v úsekoch Hodžovo námestie, Štefánikova ulica, Staromestská ulica, Palisády, Nám. A. Dubčeka až po Vajanského nábrežie. V utorok v ranných hodinách, ako aj popoludňajších hodinách bude premávka obmedzená na Hodžovom námestí, Štefánikovej ulici, Staromestskej ulici, Palisádach a Nám. A. Dubčeka.
Na bratislavských mostoch cez rieku Dunaj budú na poludnie vonkajšie jazdné pruhy čiastočne uzavreté. Pešie a cyklolávky na týchto mostoch budú medzi asi 11.30 h a 13.30 h úplne uzavreté. Obmedzenia sa dotknú aj parkovísk - Devín parkovisko pod hradom a Čunovo parkovisko pri múzeu umenia. „Touto cestou žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi polície, prípadne využili do svojho cieľa alternatívne trasy,“ dodala polícia.