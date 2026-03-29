REVOLÚCIA v domácnostiach: Humanoidný robot urobí všetko za vás! Neuveriteľné VIDEO, ako už funguje v dome

Nový krok v oblasti domácej robotiky vzbudzuje na internete veľkú pozornosť. Čínska spoločnosť UniX AI predstavila humanoidného robota Panther, ktorý je navrhnutý tak, aby zvládal bežné domáce práce a fungoval v reálnych domácnostiach. Firma ho opisuje ako „prvého robota na svete, ktorý skutočne operuje v skutočnom domácom prostredí“.
Vo videu zverejnenom na internete robot začína deň otvorením závesov a budením obyvateľa domácnosti. Následne pokračuje úlohami ako ustielanie postele, ovládanie domácich spotrebičov či príprava raňajok. Panther dokáže obsluhovať mixér, pripravovať jedlo, servírovať, robiť šalát a po odchode majiteľa do práce pokračuje v upratovaní, praní a organizovaní domácnosti.
Podľa popisu videa robot už reálne funguje v domácnostiach v meste Suzhou. „Od budenia cez ovládanie spotrebičov až po varenie a organizáciu — Panther poskytuje kompletné domáce služby v skutočných obytných priestoroch,“ uvádza UniX AI.
Rozporuplné reakcie verejnosti
Reakcie na sociálnych sieťach sú zmiešané. Niektorí používatelia sú nadšení. „Toto potrebujem,“ alebo „Chcem ho! Ideálne pre lenivých ľudí ako ja,“ znejú pozitívne reakcie mnohých ľudí.
Iní sú skeptickí. „Môj byt je dosť malý aj bez tohto robotického monštra,“ reaguje jeden z nich. „Nechcem ho doma. Rada si to spravím sama," dodáva ďalšia.
Prvé zatknutie ROBOTA v histórii? Humanoid prenasledoval 70-ročnú dôchodkyňu, skončila v nemocnici!
Viac o robotovi Panther
Podľa informácií na oficiálnej stránke je Panther plnohodnotný humanoidný robot určený na fungovanie v rôznych domácich prostrediach. Jeho výška je nastaviteľná od 800 do 1600 mm a disponuje 34 stupňami voľnosti, čo mu umožňuje vykonávať komplexné pohyby.
Robot je vybavený vysokonapäťovým systémom, ktorý mu umožňuje pracovať aj v stiesnených priestoroch. Vnímanie okolia zabezpečujú kamery a voliteľný 3D LiDAR, komunikáciu hlasom zas reproduktory a viacmikrofónový systém. Bionické ramená dokážu zdvihnúť až 12 kilogramov a podvozok umožňuje plynulý pohyb všetkými smermi. Výdrž batérie sa pohybuje medzi 6 až 12 hodinami.