Predpovedala COVID aj Trumpa: Teraz známa veštica ukázala na KONKRÉTNY dátum v roku 2026, kedy sa zmení svet!

LONDÝN - Astrologička Jessica Adamsová, známa svojimi kontroverznými predpoveďami, tvrdí, že rok 2026 prinesie zásadné zmeny pre Irán. Upozorňuje na konkrétne dátumy, ktoré môžu podľa nej ovplyvniť geopolitickú aj náboženskú situáciu.
Jasnovidka Jessica Adamsová, ktorá tvrdí, že v minulosti presne predpovedala pandémiu Covid-19 či víťazstvo Donald Trumpa, prichádza s ďalším varovaním. Tentoraz sa týka Iránu a jeho aktuálneho napätia so Spojenými štátmi a Izraelom. Adamsová sa dlhodobo opiera o astrologické mapy a pohyby planét, ktoré podľa nej odhaľujú budúce udalosti. Ako informuje Mirror, pri svojich predpovediach vychádza aj z historického dátumu 1. apríla 1979, keď Rúholláh Chomejní vyhlásil Irán za islamskú republiku. Práve tento moment považuje za kľúčový pri analýze ďalšieho vývoja krajiny.
Rozhodujúci bude TENTO mesiac
Podľa jej najnovšej prognózy bude pre Irán rozhodujúci jún 2026. Tvrdí, že v tomto období bude „šťastie na strane rodín, histórie a kultúry krajiny“ a že ide o vrchol priaznivého cyklu, aký sa opakuje raz za dvanásť rokov. Zároveň upozorňuje na konkrétny dátum – 26. júl 2026, ktorý označuje za „seizmický“. Podľa nej by práve vtedy mohlo dôjsť k zásadnej zmene, najmä v oblasti náboženstva a spoločenského usporiadania. Hovorí o ukončení viacerých historických cyklov, ktoré majú ovplyvniť globálne náboženské smerovanie.
Astrologička zároveň predpovedá aj ekonomické otrasy. Tie majú súvisieť s pohybom planéty Urán, ktorý podľa jej slov zasiahne finančné trhy a meny. Tento vývoj by sa mal začať prejavovať už na jar 2026. Vo svojich úvahách spomína aj moderné astrologické objavy vrátane telesa Salacia, ktoré má podľa nej symbolizovať „únik z reality“ súčasného režimu. Jej interpretácia naznačuje, že krajina môže čeliť vnútorným otrasom a zmene mocenských štruktúr.
Ukáže až čas
Niektorí jej priaznivci spájajú tieto predpovede aj s nedávnymi udalosťami vrátane smrti najvyššieho vodcu Alí Chameneí, ktorá mala podľa správ výrazne ovplyvniť stabilitu režimu. Odborníci však dlhodobo upozorňujú, že podobné predpovede nie sú vedecky podložené a často podliehajú voľnej interpretácii. Napriek tomu si získavajú pozornosť verejnosti, najmä v období globálnej neistoty. Či sa scenáre, ktoré Adamsová predpovedá, naplnia, ukáže až čas. Isté však podľa nej je, že Irán čakajú v najbližších mesiacoch významné zmeny.