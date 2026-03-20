To ČO sa našlo pri garážach? Policajti riešili prípad, s akým sa bežne nestretávajú ani tí NAJSKÚSENEJŠÍ!

PLZEŇ - Zásah, ktorý sa spočiatku javil ako bežné oznámenie, sa v českej Plzni zmenil na poriadne bizarný prípad. Mestskí policajti museli riešiť nález, ktorý by mnohých nepríjemne prekvapil.
K incidentu došlo v piatok (13.3.) podvečer, keď na tiesňovú linku mestskej polície prišlo oznámenie o podozrivom predmete pri garážach neďaleko obchodného centra v mestskej časti Slovany. Hliadka po príchode na miesto zistila, že nejde o bežný odpad ani zabudnuté veci. Na mieste sa totiž nachádzala odhodená odseknutá hlava prasaťa. Policajti si okamžite overili, že nejde o žart, a situáciu zdokumentovali. Nález následne zabezpečili a postarali sa o jeho odstránenie z verejného priestoru.
Zvierací pozostatok previezli do útulku pre zvieratá, kde bol uložený do špeciálneho boxu. Následne bude odovzdaný na odborné spracovanie. Prípad síce nemal vážnejšie následky, no podľa polície ide o netypickú situáciu, s akou sa hliadky bežne nestretávajú.