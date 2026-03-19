Sekundy od tragédie! Mačka si nevšimla, že jej HORÍ CHVOST, a na svoju záchrankyňu sa nakoniec ešte aj URAZILA!

USA - Bezpečnostná kamera v obývačke zachytila moment, ktorý najprv vystrašil majiteľov a neskôr pobavil milióny ľudí na internete. Ich oranžová mačka si totiž pri prechádzke po stole takmer podpálila chvost od zapálenej sviečky a pritom pôsobila úplne pokojne.
Video zverejnené na TikToku používateľom @mayheminem 24. februára rýchlo zaujalo internet. Majitelia v ňom s humorom nazvali svoju mačku „podpaľačkou“. Záznam ukazuje pár oddychujúci na gauči, zatiaľ čo mačka vyskočí na konferenčný stolík a usadí sa do svojho pelechu vedľa zapálenej sviečky.
Pri jednom z pohybov však jej chvost jemne prešiel ponad plameň. „Vždy sedíme pri domácich zvieratách a sledujeme ich, keď máme zapálené sviečky,“ povedala majiteľka Emily pre magazín Newsweek prostredníctvom TikToku. „Zvyčajne sedí otočená k nám alebo k sviečke. Po ôsmich rokoch života sa však tentoraz rozhodla správať trochu inak.“
Mačka si pritom nič nevšimla a pokojne mávala chvostom tesne pri plameni. Majitelia sa ju snažili upozorniť bez toho, aby ju vyplašili, no ako to už pri mačkách býva, úplne ich ignorovala. Keď sa jej srsť na okamih dotkla ohňa, Emilyina manželka okamžite zareagovala a plameň rýchlo zahasila rukou. Podľa majiteľky bol kontakt s ohňom veľmi krátky a mačka reagovala skôr na zásah človeka než na samotné opálenie srsti. „Bola úplne pokojná a vôbec netušila, čo sa stalo,“ povedala Emily. „Skôr ju urazilo, že po nej moja manželka švihla rukou. Chvíľu sa potom tvárila dotknuto.“
Video videli milióny ľudí
Krátky klip nazbieral na TikToku viac než 1,9 milióna pozretí a vyvolal množstvo reakcií. Niektorí používatelia priznali, že pri sledovaní takmer nadskočili od strachu, iní kritizovali majiteľov, že nezareagovali dostatočne rýchlo. „Ako majiteľ mačky som prestal zapaľovať sviečky úplne. Nechcem riskovať,“ napísal jeden komentujúci. Ďalší dodal: „Moja mačka to urobila už dvakrát. Je to desivé. Mysleli by ste si, že sa poučí.“ Niektorí diváci však situáciu brali s humorom. „Vaša panika a mačka, ktorá nemá ani tušenie, čo sa deje, je strašne vtipná,“ napísal ďalší používateľ.
Emily zdôraznila, že video zverejnili len ako ukážku nečakaných momentov, ktoré prináša život s domácimi zvieratami. Kamera Furbo v ich domácnosti zachytáva množstvo podobných situácií – od zábavných až po mierne stresujúce. „Naša mačka je v poriadku. Bol to len malý incident,“ dodala.
Odborníci varujú pred sviečkami pri zvieratách
Veterinári upozorňujú, že zapálené sviečky môžu pre domácich miláčikov predstavovať riziko. Otvorený plameň môže spôsobiť popáleniny alebo požiar, ak ho zviera zhodí alebo sa k nemu príliš priblíži. Niektoré parfumované sviečky môžu navyše dráždiť dýchacie cesty zvierat, najmä v uzavretých miestnostiach. Odborníci preto odporúčajú držať sviečky mimo dosahu zvierat, používať stabilné držiaky a nikdy nenechávať zapálenú sviečku bez dozoru. Alternatívou môžu byť aj LED sviečky alebo produkty určené špeciálne pre domácnosti s domácimi miláčikmi.