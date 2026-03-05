Minister Hegseth chváli útoky v oceáne: Lode pašerákov miznú, odborníci však varujú pred vrahmi

WASHINGTON - Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok vyzdvihol operáciu Spojených štátov zameranú na zneškodnenie lodí údajne pašujúcich drogy v Tichom oceáne a v oblasti Karibiku. Hegseth tvrdí, že táto operácia je natoľko úspešná, že je teraz náročné nájsť nové ciele. Informuje o tom agentúra AFP.
„Minulý mesiac sme niekoľko týždňov nezaútočili ani na jednu loď. Prečo? No, lebo sme nenašli veľa lodí, ktoré by sme mohli potopiť,“ povedal minister na konferencii o boji proti drogovým kartelom, na ktorej sa zúčastnilo aj 18 predstaviteľov štátov Latinskej Ameriky. „A to je vlastne cieľ. Vytvoriť odstrašujúci účinok voči narkoteroristom, ktorí doteraz mohli obchodovať takmer bez obmedzení,“ uviedol minister obrany.
Útoky na plavidlá v Tichom oceáne a v oblasti Karibiku nariadila administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začiatkom vlaňajšieho septembra. Tvrdí, že je vo vojne s „narkoteroristami“ operujúcimi v Latinskej Amerike. Aj keď USA hovoria, že tieto lode pašujú drogy, žiadny jednoznačný dôkaz doteraz nepredložili. Kritici preto spochybňujú zákonnosť týchto zásahov, pri ktorých zomrelo už najmenej 150 ľudí.
Odborníci na medzinárodné právo a skupiny na ochranu ľudských práv tvrdia, že tieto útoky predstavujú mimosúdne popravy, keďže boli zjavne namierené na civilistov, ktorí nepredstavovali bezprostrednú hrozbu pre USA.