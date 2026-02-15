ŠKANDÁL v olympijskom výbore: FOTO Predávali tričká pripomínajúce Hitlera z roku 1936! Rýchlo sa vypredali

MILÁNO - Medzinárodný olympijský výbor vyvolal pobúrenie predajom tričiek s motívom olympijských hier z Berlína 1936, ktoré nacisti využili na masívnu propagandu. Židovské organizácie a historici označili krok za necitlivý, najmä v čase rastúceho antisemitizmu.
Medzinárodný olympijský výbor (IOC) sa ocitol pod paľbou kritiky po tom, čo v oficiálnom e-shope predával limitovanú edíciu trička s motívom olympijských hier z roku 1936 v Berlíne — podujatia, ktoré nacistický režim využil ako masívny propagandistický nástroj. Tričko za 42 dolárov (39 eur) sa stihlo vypredať, no jeho existencia vyvolala ostré reakcie židovských organizácií aj odborníkov na dejiny holokaustu, píšu noviny Times of Israel.
IOC v reakcii priznal, že si uvedomuje historické súvislosti, no obhajoval zaradenie trička do kolekcie tým, že ide o súčasť série pripomínajúcej „130 rokov olympijského umenia a dizajnu“. Výbor zároveň pripomenul aj výkon amerického atléta Jesseho Owensa, ktorého štyri zlaté medaily sa stali symbolickým úderom proti Hitlerovej ideológii „nadľudskej rasy“.
Tričko vychádzalo z oficiálneho plagátu hier a zobrazovalo olympijské kruhy a zlatú sochu atléta pri Brandenburskej bráne. V kolekcii sa objavil aj ďalší kontroverzný motív — tričko k zimným hrám 1936 v Garmisch-Partenkirchene, ktorého plagát vytvoril umelec pôsobiaci v Goebbelsovom propagandistickom aparáte.
Kritika zo strany židovských organizácií
Židovské organizácie označili predaj takýchto predmetov za necitlivý, najmä v čase, keď antisemitizmus opäť rastie. Pripomenuli, že Berlín 1936 bol pre nacistov príležitosťou zakryť prenasledovanie Židov, odstrániť antisemitské nápisy z ulíc a svetu predstierať „normálnosť“. „Keď antisemitizmus opäť preniká do verejného priestoru, mlčanie nie je neutralita. Je to spoluvina,“ uviedol Scott Saunders z organizácie International March of the Living.
Kritiku pridala aj Wiener Holocaust Library v Londýne, ktorá upozornila, že estetika hier bola priamo prepojená s nacistickou propagandou a mnohí židovskí športovci v roku 1936 nemohli súťažiť. Podľa odborníkov je otázne, či je možné oddeliť „umeleckú hodnotu“ plagátov od hrôz, ktoré nasledovali.
V kolekcii sa objavili aj ďalšie citlivé motívy, napríklad tričko s plagátom z Mníchova 1972 — hier, počas ktorých palestínska teroristická skupina zavraždila celú izraelskú výpravu. Aj tento produkt bol vypredaný.
Olympijský výbor zatiaľ neoznámil, či po vlne kritiky kolekciu prehodnotí.