Desivé zábery: VIDEO Na ceste sa vytvoril obrovský kráter! Ľudia v panike utekali z miesta

Na ceste sa vytvoril obrovský kráter.
Na ceste sa vytvoril obrovský kráter. (Zdroj: YouTube/screenshot)
ŠANGHAJ - Rušná mestská križovatka sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na nebezpečnú pascu. V čínskom veľkomeste sa prepadla vozovka a vzniknutý kráter pohltil časť ulice aj stavebné zariadenia. Dramatické zábery zachytávajú chaos, ktorý nasledoval.

Vozovka sa začala lámať pred očami ľudí

Na záznamoch z bezpečnostných kamier je vidieť, ako sa v asfalte najskôr objavujú praskliny. O chvíľu nato sa povrch cesty prepadá a celé značenie mizne v hlbine. Incident sa odohral v meste Šanghaj, kde sa diera otvorila priamo na frekventovanom mieste.

Prepad sa odohral na stavenisku

Podľa dostupných informácií sa masívny prepad zeme objavil v priestore novovybudovanej križovatky, kde prebiehali stavebné práce. Kamera zachytila, ako sa do vzniknutej jamy zosúvajú veľké panely plotu a kusy vozovky.

Robotníci utekali o život

Keď sa povrch začal lámať, stavební pracovníci reagovali okamžite. Na záberoch je vidieť, ako utekajú preč z miesta, zatiaľ čo do otvoru padajú pracovné stroje a vybavenie. Vzápätí sa zrútila aj mobilná stavebná bunka, čo sprevádzal hustý oblak prachu.

Bez obetí a zranených

Napriek dramatickému priebehu úrady oznámili, že pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam. Podľa vyjadrení miestnych orgánov sa v kritickom momente v bezprostrednej blízkosti prepadliska nenachádzali civilisti.

Špekulácie o príčine kolapsu

Na sociálnych sieťach sa krátko po incidente objavili dohady, že prepad mohol súvisieť s únikom vody alebo technickým problémom na blízkom stavenisku. Oficiálne potvrdenie príčiny však zatiaľ zverejnené nebolo.

Križovatka pri rozsiahlych podzemných prácach

K zrúteniu došlo na križovatke ciest Li’an Road a Qixin Road. V jej okolí v súčasnosti prebiehajú rozsiahle podzemné práce súvisiace s výstavbou novej linky metra, čo mohlo ovplyvniť stabilitu podložia.

