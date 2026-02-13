Desivé zábery: VIDEO Na ceste sa vytvoril obrovský kráter! Ľudia v panike utekali z miesta

ŠANGHAJ - Rušná mestská križovatka sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na nebezpečnú pascu. V čínskom veľkomeste sa prepadla vozovka a vzniknutý kráter pohltil časť ulice aj stavebné zariadenia. Dramatické zábery zachytávajú chaos, ktorý nasledoval.
Vozovka sa začala lámať pred očami ľudí
Na záznamoch z bezpečnostných kamier je vidieť, ako sa v asfalte najskôr objavujú praskliny. O chvíľu nato sa povrch cesty prepadá a celé značenie mizne v hlbine. Incident sa odohral v meste Šanghaj, kde sa diera otvorila priamo na frekventovanom mieste.
Prepad sa odohral na stavenisku
Podľa dostupných informácií sa masívny prepad zeme objavil v priestore novovybudovanej križovatky, kde prebiehali stavebné práce. Kamera zachytila, ako sa do vzniknutej jamy zosúvajú veľké panely plotu a kusy vozovky.
Robotníci utekali o život
Keď sa povrch začal lámať, stavební pracovníci reagovali okamžite. Na záberoch je vidieť, ako utekajú preč z miesta, zatiaľ čo do otvoru padajú pracovné stroje a vybavenie. Vzápätí sa zrútila aj mobilná stavebná bunka, čo sprevádzal hustý oblak prachu.
Bez obetí a zranených
Napriek dramatickému priebehu úrady oznámili, že pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam. Podľa vyjadrení miestnych orgánov sa v kritickom momente v bezprostrednej blízkosti prepadliska nenachádzali civilisti.
Špekulácie o príčine kolapsu
Na sociálnych sieťach sa krátko po incidente objavili dohady, že prepad mohol súvisieť s únikom vody alebo technickým problémom na blízkom stavenisku. Oficiálne potvrdenie príčiny však zatiaľ zverejnené nebolo.
Križovatka pri rozsiahlych podzemných prácach
K zrúteniu došlo na križovatke ciest Li’an Road a Qixin Road. V jej okolí v súčasnosti prebiehajú rozsiahle podzemné práce súvisiace s výstavbou novej linky metra, čo mohlo ovplyvniť stabilitu podložia.